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Kapılardan 7 saatte 3649 giriş - çıkış

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Kapılardan 7 saatte 3649 giriş - çıkış

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından bugün 05.00 ile 12.00 saatleri arasında toplam 3 bin 649 giriş-çıkış işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1299 giriş işlemi; KKTC’den Güney Kıbrıs’a ise 2 bin 350 çıkış işlemi olmak üzere toplam 3 bin 649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:

“Metehan'da Güney’den Kuzey’e 525, Kuzeyden Güney’e 1098;      Ledra Palas’da Güney’den Kuzey’e 73, Kuzeyden Güney’e 135; Lokmacı’da Güney’den Kuzey’e 171, Kuzeyden Güney’e 117; Akyar’da Güney’den Kuzey’e 66, Kuzeyden Güney’e 266; Derinya’da Güney’den Kuzey’e 63, Kuzeyden Güney’e 43; Beyarmudu’nda Güney’den Kuzey’e 226, Kuzeyden Güney’e 485; Bostancı’da Güney’den Kuzey’e 82, Kuzeyden Güney’e 158; Yeşilırmak’ta Güney’den Kuzey’e 88, Kuzeyden Güney’e 48; Aplıç’ta Güney’den Kuzey’e, Kuzeyden Güney’e geçiş olmadı”

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