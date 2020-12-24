Sağlık Bakanı Pilli, “Gerekirse 21 gün kapanmaya gidebiliriz” açıklamasına açıklık getirdi: “Ben kapatacağız demedim. ‘Gerekirse o seviyeye gelirsek kapanırız’ dedim. Şu anda kapanacak durum yok”



Sağlık Bakanı Ali Pilli, önceki gün yaptığı ve bazı kesimlerce tepkiye neden olan “21 gün kapanmaya gidebiliriz” açıklamasına değindi.

“Ben kapatacağız demedim, yerel vakalar artmakta, duruma göre her şeyi yapabiliriz dedim” ifadelerini kullanan Pilli, 21 günlük kapanmanın bir olasılık olduğunu belirterek, “olabilecek şeyleri konuşuyorum” dedi.

Bakan Pilli, söz konusu açıklamayı yapmasının ardından herkesin kurallara uymaya başladığını vurgulayarak, yerel bulaşın artmaması için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Pilli, “Şu anda kontrol altındadır. Herkes 24’ünde kapanacak diye düşünmesin. Bu hafta bitsin, halk da anlasın biz kapatmak istemiyoruz. Belki 20’sinden sonra değil, 30’undan sonra. Herkes üzerine düşeni yapmazsa, bu kaçınılmaz bir son”

“Şu anda ekonomiyi düzeltmek için kapıları açsak, tek PCR ile içeri girsek, otelleri açsak, yılbaşından sonra ne olacak?” diye soran Pilli, “7’sinden sonra bu hastane de yetmez. Burada 100 yatak var. Günde 20 vaka çıksa bile hastane yetmez” dedi.



“YILBAŞINI EVİNİZDE GEÇİRİN”

Sağlık Bakanı Pilli vatandaşa çağrı yaparak yılbaşını evde geçirmelerini istedi.

Bakan Pilli açıklamasında şunları söyledi:

"Covid-19’dan 1 kişi kaybetsek biz bunu kaldıramayız. Küçük bir ülkeyiz ve ekonomimizi toparlayabiliriz. Ben tutumumdan geri adım atmayacağım. Sağlığı ön planda tutmaya devam edeceğim. Covid-19 kış aylarında daha da artıyor. Herkes yılbaşını evinde geçirsin. Ailenizi, sevdiklerinizi düşünüyorsanız yılbaşını evinizde geçirin. Yılbaşında bir geceyi eğlencede geçirip daha sonraki günleri hastanede geçirmek istemezsiniz.”

