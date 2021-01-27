Kapanmak yetmez, planlama şart

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, ekonomi ile sağlığın paralel biçimde yürütülebilmesinin tek yolunun aşılanmak olduğunu vurgulayarak, ülke olarak kapanmanın yetmeyeceğini, planlamanın şart olduğunu ifade etti



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Bugüne Dair” programına konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cafer Gürcafer, kapanma durumunda çok iyi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gürcafer, “Kapanma 10 gün ile sınırlı kalacaksa bu bir şekilde göğüslenebilir. Ancak süre uzayacaksa devlet maaş vermeyi bir kenara bırakıp hane halkına göre katkı vermeli ve bu noktada adil olmalıdır” dedi.

Ülke ihtiyacı kadar aşı gelmeden kapanıp yeniden açılmanın ise hiçbir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Gürcafer, “Aşı gelmedi, kapandık, ne olacak? Tekrar açılmayacak mıyız? Açılacağız ve tekrardan sıfır noktasına geleceğiz. Aynı filmi tekrar tekrar yaşayacağız. Dolayısıyla kapanmak yeterli değildir. Bir program, plan yapılması ve o çerçevede hareket edilmesi lazımdır” ifadelerini kullandı.

Ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydeden Cafer Gürcafer, bunun tek yolunun aşılanmak olduğunu dile getirdi.

Gürcafer, “Devlet gidip 5-6 milyar TL borçlanır ve salgın geçene kadar herkesi evine kapatır, hane başına da aylık 5-6 bin TL maaş verirse sorun yok ama böyle bir devlet, bununla ilgili en ufak bir sinyal de yok. Dolayısıyla kendi yağımız ile kendi ciğerimizi kavuracağız. Bunu ölmeden, toplumu hasta etmeden yapabilmek için de tek yol aşıdır. Ekonomimizi yeniden hareketlendirmek için bir an önce aşılanmalı ve ülkeyi aşılanmış insanlara açmalıyız” diye konuştu.

“OKTAY KKTC’YE GELİYOR, KENDİSİYLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın birkaç gün içerisinde KKTC’ye geleceğinin bilindiğini bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde EÖP’nun Oktay ile aşı gündemi ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.

Gürcafer, “Aşının ne anlama geldiğini, aşılanmanın ekonomimizi nasıl olumlu etkileyeceğini ve bu olumlu etkilenme ile KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla külfet olmaktan kurtulacağını doğru bir dille anlatmamız lazımdır. Ayda 20 bin aşı olayının doğru olmadığını, tek seferde aşılanmamız gerektiğinin gerekçelerini anlatacağız ve bu aşıya ulaşmaya çalışacağız. Eğer oradan olmazsa AB, oradan da olmazsa karaborsadan dahi aşı alabilmeyi düşünmemiz lazım” diye konuştu.

