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"Kapanma süreci uzayacak"

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Vakalardaki artışın sürmesi nedeniyle kapanma uygulamasının uzayacağını ifade eden Ali Pilli, “Bu vakalarla yarın açılamayız” dedi. Pilli, sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini belirtti

"Kapanma süreci uzayacak"
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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT ekranlarında Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’  programına katılarak, pandemi sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Pilli son vakalarla birlikte pandemi merkezinde tedavi edilen hasta sayısının 113’e yükseldiğini kaydederek, pandemi otellerindeki vaka sayısının 333’e, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 14’e yükseldiğini açıkladı . Pilli, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili açıklamalarda da bulunarak, hastalardan 10’unun yüksek basınçlı oksijene bağlı olduğunu 4 hastanın da entübe durumda olduklarını kaydetti ve durumlarının iyiye gittiğini dile getirdi.

Vakaların artması halinde, sağlık sisteminin çökmemesi için tedbirler aldık, B planı hazırladık

Pilli, günlük vaka sayısı ile ilgili bilgileri aktararak, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 
Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi’nden olduğunu belirtti. Pilli, vakaların Lefkoşa bölgesinde Cihangir: 2, Gaziköy: 1, Hamitköy: 1, Düzova: 1, Alayköy: 1, Lefkoşa Merkez: 1, Göçmenköy: 1, Taşkınköy: 1, Minareliköy: 1, Gönyeli: 8, Gazimağusa: 2, Gazimağusa Merkez: 1, Beyarmudu: 1, İskele:2, Avtepe: 2, Girne’de Ozanköy: 2, Taşkent: 3, Yukarı Girne: 2, Esentepe: 1, Kaşkar: 1, Çatalköy:1, Alsancak: 3,Karaoğlanoğlu:1, Lapta: 2, Doğanköy: 2, Girne Merkez: 2, Çamlıbel: 1 olduğunu da açıkladı.
Pilli son vakalarla birlikte pandemi merkezinde tedavi edilen hasta sayısının 113’e yükseldiğini kaydederek, pandemi otellerindeki vaka sayısının 333’e, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 14’e yükseldiğini açıkladı.   Bakan Pilli, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili açıklamalarda da bulunarak, hastalardan 10’unun yüksek basınçlı oksijene bağlı olduğunu 4 hastanın da entübe durumda olduklarını kaydetti ve durumlarının iyiye gittiğini dile getirdi. 
Günlük vaka sayılarının sakladığı ile ilgili iddialar konusunda ise Pilli, herhangi bir gizleme olmadığını, tamamen şeffaf olduklarını kaydetti. Vakaların artması halinde, sağlık sisteminin çökmemesi için tedbirler aldıklarını, hazırladıkları bir B Planı olduğunu kaydeden Pilli, vakaların azalmasını ve B Planı’na ihtiyaç duyulmamasını temenni etti. 
Vakalardaki artışın sürmesi nedeniyle kapanma uygulamasının uzayacağını ifade eden Ali Pilli, “Bu vakalarla yarın açılamayız” dedi. Pilli, sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini belirtti.
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