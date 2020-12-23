Kapanma söylentileri ekonomiye darbe vurur

Sanayi Odası, kapanma söylentilerinin özel sektöre ve doğrudan ekonomik faaliyetlere darbe vurduğunu kaydetti







Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, kapanma söylentilerinin özel sektöre ve doğrudan ekonomik faaliyetlere darbe vurduğunu kaydetti.

Salgın konusunda tartılmadan yapılan açıklama ve dedikoduların ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Avunduk, "Paniğe neden olacak açıklama ve söylemlerden derhal kaçınmamız gerek. Yoksa bunun vebalini toplum olarak çok ağır öderiz" dedi.

KTSO Başkanı Avunduk’un açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak her zaman önce sağlık ve beraberinde sağlıkla ekonominin akılcı yönetimini savunduk. Ancak maalesef görüyoruz ki, gerek hükümet edenler ve gerekse sosyal medyada hızla yayılan 'kapanma' söylentileri özel sektörü ve doğrudan ekonomik faaliyetleri darbelemeye devam ediyor.

Salgının yönetilmesi konusunda defalarca görüşlerimizi gerek kamuoyu ve gerekse de yetkililerle paylaştık. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomik dengeler oldukça hassas bir yapıdadır. Ölçülüp tartılmadan salgın konusunda yapılan açıklama ve dedikodular ekonomimize darbe üstüne darbe vuruyor.

Şöyle ki, zaten zor dönen para alışverişi bundan direkt olarak etkileniyor. Alacağını tahsil etmek isteyenler kapanma söylentilerini mazeret göstererek, 'Aralık ayının 25’i olsun bakalım durum ne olacak. Kapanacak mıyız kapanmayacak mıyız?' demeye başlayan borçlularla karşılaşmaya başladı. Aynı şekilde iş yaptıracak olan da kapanmaya karşı korkar oldu.

Böylesine önemli ve hassas bir konuda açıklama yapacak yetkili veya yetkisiz kişiler iki kere düşünmeli. Paniğe neden olacak açıklama ve söylemlerden derhal kaçınmamız gerek. Yoksa bunun vebalini toplum olarak çok ağır öderiz."

