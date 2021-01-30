“KAPANMA KARARINI 21 GÜN YA DA 1 AY UZATMAMIZ GEREKEBİLİR…”

Dün Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bir programda 21 gün kapanma olması gerektiğine ilişkin açıklaması hakkında da konuşan Erhan Arıklı, Koronavirüsün 21 gün kuluçka dönemi olduğunu ve kapanma kararını 21 gün uzatmanın veyahut biri ay uzatmanın gerekebileceğini söyleyerek, sağlık boyutu tamam olduğunu ancak ekonomik boyutunun ülkeyi sarsabileceğini belirtti.



“Biz daha maaşları nasıl öderiz, bin 500 TL ödemeleri, 2 bin TL ödemeleri, bunları nasıl devam ettiririz bunun kaygısındayız… İşsiz insanları da düşünmek zorundayız. Ciddi bir paketle insanların karşısına çıkmamız lazım…”

“ÇİN’DEN DOĞRUDAN AŞIYI TEMİN EDEBİLİRİZ”

Öte yandan

Ülkeye, Türkiye’den gelen Sinovac aşısına da dikkat çeken Arıklı, alternatif olarak, Çin’den aşıları ticari olarak temin edilebileceğini belirterek, bu yönde bir teklif olduğunu kaydetti.

“AŞIYI KENDİMDE DENEMEK İSTEDİM…”

Arıklı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden

“Milletvekilleri aşı olmalı ki devletin işleri aksamasın. Benim aşı olmaya ihtiyacım yokken, "yan etkisi var mı, antikoru ne kadar arttırıyor" bunu görmek açısından gittim aşı oldum. Netice itibariyle belli bir kesimin içinde dolaşıyoruz Milletvekilleri olarak. Herhangi birisinin pozitif çıkması halinde komple Meclisin kapanması gerekecek. Kendim denemek istedim… Aşı olan insanların 15-20 günlük içerisinde antikor oluşturduğunu biliyorum ve tavsiye edebilirim. Bu sebepten dolayı ben aşı oldum ve oldukça da rahatım…”

“GÜLŞAH HANIM İYİ BİR ARKADAŞIM”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri

Ekonomik boyut düşünülmeden kapanmanın hata olduğunun altını çizen Arıklı, şöyle devam etti:

“Elimizdeki imkânları sonuna kadar kullanmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bazı süpermarketler var, aklınıza gelen her şey orada da satılıyor. Adalet bu mudur? Bu adamın kirasını düşünmeyeceksin, kapatacaksınız adam zarar edecek onun sattığı malı süpermarkette gören iş yeri sahibi isyan etmez mi?”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı , ülke genelinde kapanma nedeniyle ciddi bir paket ile insanların karşısına çıkılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:“Biz daha maaşları nasıl öderiz, bin 500 TL ödemeleri, 2 bin TL ödemeleri, bunları nasıl devam ettiririz bunun kaygısındayız… İşsiz insanları da düşünmek zorundayız. Ciddi bir paketle insanların karşısına çıkmamız lazım…”Öte yandan Koronavirüs aşıları hakkında da açıklamalar yapan Arıklı, Koronavirüs ile mücadele süreci devam ederken, mümkün mertebe aşılanma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.Ülkeye, Türkiye’den gelen Sinovac aşısına da dikkat çeken Arıklı, alternatif olarak, Çin’den aşıları ticari olarak temin edilebileceğini belirterek, bu yönde bir teklif olduğunu kaydetti.Arıklı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı. Bu yöndeki eleştirilere cevap veren Erhan Arıklı , şu ifadeleri kullandı:“Milletvekilleri aşı olmalı ki devletin işleri aksamasın. Benim aşı olmaya ihtiyacım yokken, "yan etkisi var mı, antikoru ne kadar arttırıyor" bunu görmek açısından gittim aşı oldum. Netice itibariyle belli bir kesimin içinde dolaşıyoruz Milletvekilleri olarak. Herhangi birisinin pozitif çıkması halinde komple Meclisin kapanması gerekecek. Kendim denemek istedim… Aşı olan insanların 15-20 günlük içerisinde antikor oluşturduğunu biliyorum ve tavsiye edebilirim. Bu sebepten dolayı ben aşı oldum ve oldukça da rahatım…”Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu , geçtiğimiz günlerde, bulaşın bu kadar yayılmasından Arıklı’yı sorumlu tutmuştu. Konu üzerine açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı , “Bu engeli nasıl olduğumu keşke açıklasa… Gerekli istatistik verileri görmeden, bulaş sayısının arttığını görmeden kapanmaya karşı çıkacağım dedim. Bulaşın arttığını gördüğümde ise buna yönelik herhangi bir itirazım olmadı… Gülşah Hanım iyi bir arkadaşım, eşi de askerlik arkadaşım” şeklinde konuştu.Ekonomik boyut düşünülmeden kapanmanın hata olduğunun altını çizen Arıklı, şöyle devam etti:“Elimizdeki imkânları sonuna kadar kullanmak zorundayız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bazı süpermarketler var, aklınıza gelen her şey orada da satılıyor. Adalet bu mudur? Bu adamın kirasını düşünmeyeceksin, kapatacaksınız adam zarar edecek onun sattığı malı süpermarkette gören iş yeri sahibi isyan etmez mi?”