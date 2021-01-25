Kapanma gerilimi

Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin önceki gün açıkladığı yeni kararlar, Lapta ve Alsancak Belediye Başkanlarını memnun etmedi. İki başkan, Sağlık Bakanı Pilli’yi bölgeye davet ederek, kararların bölge taleplerini karşılamadığını iletti

Lapta-Alsancak Bölgesinde alınan kararlara ek yeni önlemler



Bölge başkanlarının talebi üzerine Alsancak Belediyesine gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüşmesinde yeni ek tedbirler alındı



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, geçen hafta Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulunca Lapta-Alsancak Bölgesinde alınan kararlara ek yeni önlemler aldı.

Bölge başkanlarının talebi üzerine Alsancak Belediyesine gelen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile görüşmesinde yeni ek tedbirler alındı.

Buna göre;

Alsancak ve Lapta bölgesinde yarından itibaren 65 yaş üstü kişilerin aşılanması yoğunlaştırılacak. Buna göre koordinasyonu Alsancak ve Lapta Belediye ekipleri sağlayacak ve çok kısa bir süre içinde bölgede aşılanma çalışmaları hız kazanacak.

Bölgede yapılan test sayıları artırılacak, düzenli ve rast gele PCR testleri yapılacak.

Şuan kapalı olan esnafın yeniden açılabilmesi için hafta içinde denetimler arttırılacak ve denetim sonuçlarına göre bölge esnafının yeniden açılması yönünde çalışmalar yapılacak.

Ayrıca iki belediye başkanın ortak önerisi ile daha önce talep edilen ancak karara bağlanmayan önerileri Bakanlar Kurulundan yeniden talep edildi.

Buna göre;

Bölgenin giriş çıkışlarının kapatılması,



Gazinoların kapatılması,

Yerel yönetimlerin Esnaf ile ilgili denetleme ve ceza yetkilerinin biran önce verilmesi,

Bahse konuları Sağlık Bakanı, Bakanlar Kurulunun gündemine ve onayına sunması yolunda öneride bulunması karara bağlandı.

Ziyarette konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bölgenin son derece hareketli bir bölge olduğuna dikkat çekti ve son dönemde bu bölgede vakalarda artış olmasının bu hareketliliğe bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Pilli bölgede iki belediyenin örnek bir şekilde dayanışma gösterdiğine dikkat çekti ve bu sayede bölgenin yeniden sıfır vakaya düşmesi için Merkezi Hükümet ile Yerel Yönetimlerin uyumlu bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Toplantıya katılan Ataser ve Aktuğ, bölgenin yeniden eski normale dönmesi için hep birlikte çalışıp kötü günleri atlatıp yeniden eski güzel, sağlıklı günlere dönüleceğini söylediler.



