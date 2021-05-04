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Kapalı turizm sistemi ile geçen hafta 399 turist geldi

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Kapalı turizm sistemi ile geçen hafta 399 turist geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, geçen hafta boyunca kapalı turizm sistemi ile 399 kişinin turist olarak adaya gelip, konakladığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üç günlük seyahat kapsamında 29 Nisan tarihinde 1 charter uçuşla 105 kişi giriş yaptı ve yolcuların tümü 2 Mayıs tarihinde ülkeden ayrıldı.

Ardından 30 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla 294 kişi ülkeye giriş yaptı, bu kişilerin 190’u erken dönüş yaparak, 2 Mayıs tarihinde adadan ayrıldı, geriye kalan 100 yolcu ise 3 Mayıs tarihinde ülkelerine geri döndü.

30 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada 1 kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması sonucu, 3 temaslısı ile birlikte ambulans uçakla geri dönüşü sağlandı.

Açıklamaya göre, gelen yolculara yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilerek tümüne “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takıldı.

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