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Kapalı Maraş’ta yeni yerler mi açılıyor?

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Kapalı Maraş’ta hummalı çalışmalar yapılıyor. Rum basını, KKTC makamlarının Maraş’ı inşaat alanına çevirdiklerini, “Altın Sahil” plajının başka bir parçasının da halka açılmaya hazırlandığını iddia etti

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Kapalı Maraş’ta yeni yerler mi açılıyor?
 
 
Kapalı bölge Maraş’ta yapılan çalışmalar dünkü Rum gazetelerinde “fotoğraflı” bir şekilde geniş yer buldu.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Maraş’ta Yeni Yerler Açıyorlar- İşgal Rejiminden Yeni Meydan Okumalar- Maraş’ta Yeni Yerler Açmak İçin Yoğun Bir Şekilde Çalışıyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, KKTC makamlarının, özellikle de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci bir gayriresmi konferansın toplanması olasılıklarını araştırdığı bir dönemde; BM, AB, ABD ve diğer ülkelerden gelen uluslararası tepkileri göz ardı ederek, kapalı bölge Maraş’taki meydan okumalarını sürdürdüğünü iddia etti.


KKTC makamlarının hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve kapalı bölge Maraş’ı inşaat alanına çevirdiklerini öne süren gazete, “Venüs” oteline doğru uzanan “Altın Sahil” plajının başka bir parçasının da açılmaya hazırlandığını ve bunun halka açık hale getirileceğini ileri sürdü.


Kapalı bölge Maraş’ta yapılan çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağını ilan ettiği ziyaretiyle bağlantılı olmasının ihtimal dışında olmadığını da kaydeden gazete, Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında “tüm dünyaya yönelik önemli açıklamalarda bulunacağını” söylediğini anımsattı.


Gazete, açılacak olan sahil kısmının, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Kasım 2020 tarihinde ziyaret ettiği yer olduğunu da belirtti.
Gazete bu bölgenin artık halka açık olmadığını ve vatandaşların buradan geçemediğini de yazdı.
KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’ta bulunan ortaokul karşısındaki belediye bahçesinde de değişiklikler yaptığını ileri süren gazete, bahçenin temizlendiğini ve kullanılacak gibi göründüğünü iddia etti.
 
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