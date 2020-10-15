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Kapalı Maraş’ta scooterli devriye

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Polis, Kapalı Maraş’ta scooter ile devriye gezerek, bölgenin güvenliğini sağlıyor

Kapalı Maraş’ta scooterli devriye
 
 
Maraş'ın bir bölümü, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim'den beri ziyaretçi akınına uğruyor. Polisler, scooter ile bölgede devriye gezerek güvenliği sağlıyor.
Maraş'ın bir kısmı, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim Perşembe gününden beri ziyaretçilerle dolup taşıyor. Yediden yetmişe, yüzlerce kişi, Maraş’a akın ediyor.
Yapılara girişin yasak olduğu Maraş, havadan drone ile takip ediliyor. Polis, elektrikli scooter ile devriye gezerek, güvenliği sağlıyor.
 
 
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