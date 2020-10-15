Kapalı Maraş’ta scooterli devriye

Polis, Kapalı Maraş’ta scooter ile devriye gezerek, bölgenin güvenliğini sağlıyor





Maraş'ın bir bölümü, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim'den beri ziyaretçi akınına uğruyor. Polisler, scooter ile bölgede devriye gezerek güvenliği sağlıyor.

Maraş'ın bir kısmı, halkın kullanımına açıldığı 8 Ekim Perşembe gününden beri ziyaretçilerle dolup taşıyor. Yediden yetmişe, yüzlerce kişi, Maraş’a akın ediyor.

Yapılara girişin yasak olduğu Maraş, havadan drone ile takip ediliyor. Polis, elektrikli scooter ile devriye gezerek, güvenliği sağlıyor.



