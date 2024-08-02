Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılımıyla 2 milyonuncu ziyaretçiye hediye takdim edildi

Kademeli olarak 8 Ekim 2020 tarihinde açılan kapalı Maraş’ın ziyaretçi sayısı iki milyona ulaştı.

Maraş’ın iki milyonuncu ziyaretçisi Türkiye’den Mihrican, Aycan ve Tuna Özcan ailesi oldu.

Şanslı aileye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da katılımıyla çiçek ve Lefkara işi takdim edildi.

2 milyonuncu ziyaretçi aile ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kapalı Maraş hakkında bilgi verdi.

Kapalı Maraş’ın kendisinin başbakanlığı döneminde 47 yıl aradan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’a yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı’na da gerçekleştirdiği faaliyetlerle kendilerine destek verdiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın vakıf ve ata malı olduğunu belirterek, “Toprak bizimdir...” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığını 453 yıldır sürdürdüğünü vurgulayarak, Maraş’ta Osmanlı’dan kalma tarihi eserlere dikkat çekti.

Kıbrıs’ın fethinde 80 bin şehit verildiğini kaydeden Tatar “Buraları gerçekten vatan toprağıdır, ata toprağıdır” şeklinde konuştu.

Tatar, Maraş’ın kadim ve Kıbrıs Türk halkına ait çok önemli toprak parçası olduğunu vurguladı. Tatar, iki milyonuncu aileyi kutlayarak “hoş geldiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ı her zaman en iyi şekilde korudukları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Ziyaretçi Aycan Özcan da, aile olarak Maraş’ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kendileri için tarihi bir an olduğunu, iki milyonuncu ziyaretçi olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Özcan, ziyaretçilerin çok daha fazla olması temennisinde bulundu.

