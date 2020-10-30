Kapalı Maraş, yeni evlenen çiftler için dış mekan fotoğraflarının çekiminde de ilgi görüyor

Kapalı Maraş’ın kısmi açılımı ile hayalet şehir on binlerce kişinin ziyaret akınına uğradı. 46 yıldan beri kapalı olan ve tarihin dokusunu barındıran hayalet şehir, ziyaretçilerin yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de dış mekan fotoğraf çekimleri için ilgi görmeye başladı.

Kıbrıspostası’na göre yakın tarihte evlenen çiftler, Maraş’ın kısmi açılımının ardından dış mekan fotoğraf çekimlerinde hayalet şehir Kapalı Maraş’ı tercih etti. Maraş’ta, fotoğraf çekimleri için yeniden gelinlik ve damatlıklar giyilirken, Maraş sokaklarında gezinmeleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.Harabe yapılar önünde özel günlerini ölümsüzleştiren çift, Maraş kontrol noktasında görevli polis ile birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Maraş'a ziyarete gelen bazı Kıbrıslı Rumlar ise fotoğraf çekimlerine tepki gösterdi. Bırakıp gitmek zorunda kaldıkları evleri ve iş yerini görerek acı yaşayan Kıbrıslı Rumlar, Maraş sokaklarındaki bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkilerini dile getirdi.Yiannis Toumazis adlı bir Kıbrıslı Rum, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,, bazı bireylerin başkalarının acılarını düşünmeden mutlu anlarını ölümsüzleştirmesinden şikayetçi oldu. Açıklamada, “başkalarının acılarının üstünden poz vermek doğru mu?” diye de soruldu.