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Kapalı Maraş'ın açılan bölümüne ziyaretçi akını

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Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından dün akşam itibarıyla 18 bin 697 kişi ziyaret gerçekleştirdi

Kapalı Maraş'ın açılan bölümüne ziyaretçi akını

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün 8 Ekim itibarıyla halkın kullanımına açılmasının ardından çok sayıda vatandaş bölgeyi ziyaret etti.

Kıbrıs Türk halkının yanı sıra çok sayıda yabancı vatandaş, "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a ziyarette bulundu.

AA muhabirinin, yetkililerden edindiği bilgiye göre, dün akşam itibarıyla 18 bin 697 kişi Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerine ziyarette bulundu.

46 yılın ardından bu tarihi anlara tanıklık eden vatandaşlar, Kapalı Maraş'ın ziyarete açık kısımlarını gezerek, fotoğraf çektiriyor.

Maraş, hafta sonu daha fazla ziyaretçi tarafından ilgi görüyor, haftanın her günü 09.00-17.00'de ziyaret edilebiliyor.

Başbakan Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." diye konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir." ifadelerini kullanmıştı.

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