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Kapalı Maraş'a iki milyon ziyaretci

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Kademeli olarak 8 Ekim 2020 tarihinde açılan kapalı Maraş’ın ziyaretçi sayısı iki milyona ulaştı.

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Kapalı Maraş'a iki milyon ziyaretci
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Maraş’ın iki milyonuncu ziyaretçisi Türkiye’den Mihrican, Aycan ve  Tuna Özcan ailesi oldu.
Şanslı aileye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da katılımıyla çiçek ve Lefkara işi takdim edildi.
2 milyonuncu ziyaretçi aile ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kapalı Maraş hakkında bilgi verdi.
Gazimağusa Belediye Başkanı’na da gerçekleştirdiği faaliyetlerle kendilerine destek verdiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar,  Maraş’ın vakıf ve ata  malı olduğunu belirterek, “Toprak bizimdir...” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığını 453 yıldır sürdürdüğünü vurgulayarak, Maraş’ta  Osmanlı’dan kalma tarihi eserlere dikkat  çekti.
Kıbrıs’ın fethinde 80 bin şehit verildiğini kaydeden Tatar “Buraları gerçekten vatan toprağıdır, ata toprağıdır” şeklinde konuştu. 
Tatar, Maraş’ın  kadim ve Kıbrıs Türk halkına ait çok önemli toprak parçası olduğunu vurguladı. Tatar, iki milyonuncu aileyi kutlayarak “hoş geldiniz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ı  her zaman en iyi şekilde korudukları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na  teşekkür etti.
Ziyaretçi Aycan Özcan da, aile olarak Maraş’ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kendileri için tarihi bir an olduğunu, iki milyonuncu ziyaretçi olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Özcan, ziyaretçilerin çok daha fazla olması temennisinde bulundu.
 
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