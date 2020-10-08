Kapalı Maraş'a giriş için yeni kapı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Kapalı Maraş'a giriş için yeni kapı

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Kapalı Maraş'ın girişinde hummalı çalışmalar yapılıyor. 'Hayalet kente' girişte yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı. Maraş sahil şeridinin bir bölümünün açılışı bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek

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Kapalı Maraş'a giriş için yeni kapı

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor.
1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başlıyor.
Kapalı Maraş’a giriş için dün yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı. Gazimağusa Belediye ekipleri de bölgede temizlik çalışmaları yaptı.


Başbakan Ersin Tatar'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önceki gün düzenledikleri basın toplantısında duyurduğu; Kapalı Maraş bölgesinin kıyı şeridinin sivil halka açılacak olmasına ilişkin karar sonrası, Maraş'ın girişinde hummalı bir çalışma başladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapalı Maraş'ın, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu tarafına bir giriş açıldı ve kapı monte edildi. Kapının yanı sıra bir kontrol noktasının eklendiği gözlemlendi.
Elde edilen bilgilere göre 'hayalet kente' girişte, söz konusu kontrol noktasında kimlik kontrolü yapılacak.
Öte yandan kentin, sivil halka açılacak caddelerinde, Gazimağusa Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları yaptıkları gözlemlendi.
Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgilere göre polis ve askeri yetkililer, Kapalı Maraş'la ilgili güvenlik konusunda alınacak önlemler hakkında Maraş'ta toplantı yaptı.
Maraş sahil şeridinin bir bölümünün açılışı bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
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