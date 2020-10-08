Kapalı Maraş'a giriş için yeni kapı

Kapalı Maraş'ın girişinde hummalı çalışmalar yapılıyor. 'Hayalet kente' girişte yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı. Maraş sahil şeridinin bir bölümünün açılışı bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor.1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başlıyor.Kapalı Maraş’a giriş için dün yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı. Gazimağusa Belediye ekipleri de bölgede temizlik çalışmaları yaptı.Başbakan Ersin Tatar'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önceki gün düzenledikleri basın toplantısında duyurduğu; Kapalı Maraş bölgesinin kıyı şeridinin sivil halka açılacak olmasına ilişkin karar sonrası, Maraş'ın girişinde hummalı bir çalışma başladı. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapalı Maraş'ın, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu tarafına bir giriş açıldı ve kapı monte edildi. Kapının yanı sıra bir kontrol noktasının eklendiği gözlemlendi.Elde edilen bilgilere göre 'hayalet kente' girişte, söz konusu kontrol noktasında kimlik kontrolü yapılacak.Öte yandan kentin, sivil halka açılacak caddelerinde, Gazimağusa Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları yaptıkları gözlemlendi.Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgilere göre polis ve askeri yetkililer, Kapalı Maraş'la ilgili güvenlik konusunda alınacak önlemler hakkında Maraş'ta toplantı yaptı.Maraş sahil şeridinin bir bölümünün açılışı bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.