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“Kapalı kapılar ardında yaptığınız her şeyden haberimiz var”

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EL-SEN Başkanı Cesurer, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na AKSA konusunda eleştirilerde bulundu

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“Kapalı kapılar ardında yaptığınız her şeyden haberimiz var”


 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin AKSA ile “kapalı kapılar ardında pazarlık yaptığını” savunarak, bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Cesurer yazılı açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na sorular yönelterek, Petko ile slaç antlaşmasının neden uzatıldığını sordu.

Cesurer, “Concorde Otel’in 3.4 MW'lik kurulu güneş enerji alt yapısını, 4 MW ’a çıkartıp, tüm alt yapı maliyetini neden kuruma ödetmek istiyorsunuz? Kurumda sözleşmeli olarak çalışan 2 eski ve 3 yeni avukat olmasına rağmen neden başka hukuk bürosundan ücret ödenerek hizmet alınmakta? Soruşturması bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan ve kurumu zarara uğrattığı raporlanan müdür muavini neden disiplin kuruluna sevk edilmiyor?” sorularını yöneltti.

Soruların cevabını bildiklerini söyleyen Cesurer, “Kıb-Tek sizin çiftliğiniz değildir, istediğiniz gibi davranamazsınız, kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızı biliyoruz ve en ağır şekilde cevap vermekten kaçınmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Yönetim kuruluna “yapmaya çalıştıklarından vazgeçmeleri" çağrısında bulunan Cesurer, sendikanın toplum adına en sert şekilde cevabını vereceğini belirtti.
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