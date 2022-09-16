“Kaosun sebebi CTP”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu “Evet Anayasa ihlal edildi, dava açılması kaos yarattı” dedi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ‘Anayasa’nın ihlal edildiğini kabul etti’, suçu Anayasa Mahkemesi’ne giden CTP’ye yükledi.

Hasipoğlu, “Bugün evet Anayasa ihlal edildi, hangi tarih götürülse aykırılık olacak. Dava açılması kaos, kısır döngü yarattı. Biz yine UBP olarak uzlaşı eli uzatıyoruz” şeklinde konuştu.

İki parti grubunun oturup, bir uzlaşı metni ortaya çıkardığını söyleyen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, belediyeler reformunun tüm partilerin mutabık olduğu bir konu olduğunu kaydetti.

UBP’nin konu hakkında bir irade ortaya koyarak, iktidar gücünü kullanarak bu yasayı geçirme şansı olduğunu ancak o günkü parti başkanı Faiz Sucuoğlu’nun uzlaşı eli uzattığını ve ortak bir ad-hoc komite kurulduğunu söyledi.

Dava açılmasının sorunu çözmediğini, tam tersine bir kaos yarattığını kaydeden Hasipoğlu’nun bu sözleri üzerine genel kurulda kısa bir süre tartışma yaşandı.

Şu anda da ortak uzlaşıyla hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren Hasipoğlu, CTP’nin tekrar mahkemeye gitme hakkına da saygı duyduklarını ifade etti.

Bugün bu adımı, ülkede yaşanan kaosu açmak, yerel yönetimlerin yetki sorununu çözmek için attıklarını söyleyen Hasipoğlu, “Size göre kaosun sebebi UBP, bize göre de CTP’dir. Bu da bizim görüşümüzdür” dedi. Bunun üzerine yine tartışma yaşandı.

Hasipoğlu mahkemenin vereceği karara da saygı duyacaklarını dile getirerek, bugünkü karar için uzlaşı gösterdikleri için muhalefete teşekkür etti ve ileriye bakmak gerektiğini söyledi.

