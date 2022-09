Kaosun adı belediyeler

Başkanlar yetkisiz kaldı Anayasa mahkemesinin aldığı kararla birlikte 27 Kasım’da yapılması gereken yerel seçimler iptal olmuş oldu. Belediye başkanlarının seçimlere kadar işlerini yürütmesi noktasındaki kararının iptal edilmesi, belediyeleri yok hükmüne getirdi

Anayasa mahkemesinin yerel seçimlerin ertelenmesine dair yasayı anayasa mahkemesine aykırı bularak iptal etmesi yeni bir kaosa yol açtı.Anayasa Mahkemesi dün görüşülen davada Yerel Seçimlerin ertelenmesine ilişkin yasayı Anayasaya aykırı bulup iptal etmesinin ardından ülkenin nur topu gibi bir kaosu daha oldu.Mahkeme hem seçim tarihini iptal etti hem de belediyelerin yetkilerinin sürmesi maddesini kaldırdı. Kasım seçimleri iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin CTP’nin yargıya götürdüğü yerel seçim tarihinin Haziran’dan Kasım’a ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararı açıklanmasının ardından 27 Kasım’da yapılması gereken yerel seçimler iptal olmuş oldu.Anayasa Mahkemesi diğer bir kararında mevcut belediye başkanlarının seçimlere kadar işlerini yürütmesi noktasındaki kararı da iptal ederek belediyeleri yok hükmüne getirdi.İptal edilen yasada, belediye başkanlarının hiçbir yetkisi yok. Buna göre, belediyelerde personel ödemeleri, ihale süreçleri ve diğer gider ödemeleri yasaya göre yapılamaz.Anayasa Mahkemesi ayrıca Haziran ayında görev süreleri dolan Belediye Başkanları yanında, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve azaların da görevlerine devam etmelerinin yasaya aykırı olduğu yönünde karara vardı.Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından ülke genelinde 28 Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azaların tüm yetkileri de sona ermiş oldu.Kaosa yol açmasından endişe edilen bu durumla birlikte belediye çalışanlarının maaş ödemeleri ve muhtarların ikametgâh vermek gibi en basit işleri bile yapamaz duruma geldiği yönünde görüş birliği var.Öte yandan meclisin bir kez daha aynı gündem ile toplanarak, yerel yönetim seçimleri tarihini yeniden belirlemesi gerekiyor.Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreteri, Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası ile ilgili mahkemenin kararının ardından Meclis’te yeniden bir tarih belirlemek zorunda olduklarını söyledi. Hasipoğlu, en erken zamanda bu tarih için çalışacaklarını belirtti.CTP Milletvekili Ürün Solyalı, mahkeme kararının ardından üretilecek her kararın Anayasa'ya aykırı olacağını vurguladıCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa'ya aykırı bulunup, iptal edilmesinin ardından üretilecek her kararın Anayasa'ya aykırı olacağını belirterek, Meclis’te yeni seçim tarihinin konsensusla belirlenmesi halinde kendilerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayacağını ancak diğer parti, sendika veya kişilerin başvurma hakkı olabileceğine işaret etti.Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçim tarihinin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa'ya aykırı bulup, iptal etmesinin ardından gözler seçimle ilgili işleyebilecek sürece döndü.Konuyla ilgili konuşan CTP Milletvekili ve Hukukçu Ürün Solyalı, Meclis’te, bahse konu yasanın Anayasaya aykırı olduğu ve CTP olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuracakları uyarısında bulunduklarını anımsatarak, hükümete “kaos yaratıyor" eleştirisinde bulundu.“Bundan sonra üretilecek her karar Anayasaya aykırı olacak” diyen Solyalı, Meclis’te yeni seçim tarihinin konsensusla belirlenmesi halinde kendilerinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayacağını ancak diğer parti, sendika veya kişilerin başvurma hakkı olabileceğini belirtti.Meclis’te konunun Anayasa’ya aykırılığı daha fazla büyümeden çözülmesi ve seçim tarihini konsensusla belirleyecek bir yöntem bulunması gerektiğini kaydeden Solyalı, Cumhurbaşkanının Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili kararını ortaya koymak için iki günü kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanının, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yı onaylamak, Meclis’e göndermek veya Anayasa Mahkemesi’ne göndermek üzere üç seçeneği olduğunu kaydeden Solyalı, “Cumhurbaşkanı’nın kararını bekleyeceğiz” dedi.Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisince kabul edilen yasaları on beş gün içinde Resmi Gazete'de yayımlar. Yayımlanmasını uygun bulmadığı yasaları bir daha görüşülmek gerekçesiyle aynı süre içinde Cumhuriyet Meclisi'ne geri gönderir. Cumhuriyet Meclisi, geri gönderilen yasaları, değiştirerek veya aynen, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul ederse, yasa Cumhurbaşkanınca yayımlanır.