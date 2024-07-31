BRT Muhabiri Özlem Tüylüoğlu, Girne’de bir araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu ve aracını sürmesi konusunda kendisinden yardım istediğini söyledi ve yaşadığı olayın ardından “Kanunsuzluk, sistemsizlik; herkes mafya oldu” dedi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Girne Muhabiri Özlem Tüylüoğlu, Girne Tarihi Liman - Kale yolunda önceki gece saat 01.15 civarında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüylüoğlu paylaşımında, bir araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu ve polis çevirmesi sırasında kendisinden yardım istediğini belirtti.

Yaşananlara tepki gösteren Tüylüoğlu, “Memleket bu kadar iste; kanunsuzluk, sistemsizlik, kural tanımazlık bu boyutta... Herkes mafya olmuş, insan hayatına, kanuna, kurala gram saygı yok” ifadelerini kullandı.

Özlem Tüylüoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Saat 01.15 civarlarında Girne Tarihi Liman - Kale yolunda bizzat yaşadığım bir olayı anlatıp yorumu size bırakıyorum.

01.15 civarlarında arkadaşım ile birlikte Girne Kale arkasından Baldöken Otoparkına doğru yürürken, yokuşun altında duran beyaz Range Rover bir jeepin yanında, yolda duran bir adam "Affedersiniz bir şey sorabilir miyim" diye yanımıza yaklaştı. Yol tarifi soracağını düşündüm. Sorusu "ehliyetiniz var mı?" oldu. "Nasıl yani anlamadım" dedim. "Polis çevirmesi var da yukarıda" dedi. "Eee ehliyetin yoksa niye araba kullanıyorsun ki sen?!" dedim. Aklınca aracı ehliyetli birine kullandırıp yırtacak, çünkü kaçacak yeri yok: Limana dönemez, Kale arkası kapalı, eski polis binasının önündeki yol çıkmaz yol; gidebileceği tek yön Ramadan Cemil Meydanı yönü ve polis çevirmesi tam da o noktada!! "Ehliyetin yoksa nasıl araba kullanıyorsun ki sen? Ehliyetin yoksa araba kullanmayacaksın. Ben senin gibi kural tanımayan insanlara alet olmam" dedim, cevabı "Allah Allah gece gece çattık" oldu. Senin gibiler yüzünden trafik canavarı doldu benim ülkem, dakika başı trafikte insanlar ölüyor dedim.

Basın mensubuyum ben, sürekli birilerinin ölümüne sebep oluyorsunuz sürekli haberini yapıyoruz, ehliyetin yoksa araba kullanmayacaksın, altında bu tank gibi arabanın işi ne ehliyetin yoksa" dedim. "Tövbe tövbe çattık" demeye devam etti arkadaş. Sonra bana "Hanımefendi benim ehliyetim de var arabam da var" dedi. "İyi o zaman polisten, çevirmeden korkmana çekinmene gerek yok bu durumda, hadi çık yokuşu" dedim. "Çattık" deyip arabasına bindi.

İşin en ilginç tarafı -direksiyonun başında bir başkası daha vardı ve belli ki onun da ehliyeti yoktu. Ya alkollüydüler, ya önceden ehliyetlerine el konulmuştu, belki de ehliyetleri hiç yoktu. Ya da bambaşka bir durum vardı. Fotoğraf çektiğimi anladıklarında gaza basıp kale arkasına doğru kaçtılar... Memleket bu kadar işte; Kanunsuzluk, sistemsizlik, kural tanımazlık bu boyutta... Herkes mafya olmuş, insan hayatına, kanuna, kurala gram saygı yok.”

