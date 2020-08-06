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Kantarcı’nın ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı

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Kantarcı’nın ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da dün saat 16:30 sıralarında, bir iş yeri içerisinde, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent KANTARCI’nın ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, adı edilenin ölümünde ihmali görülen H.H.(E-30), M.H.(E-55), M.S.(E-60), H.Ö.(E-51) ve C.İ.(E-45) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 
 
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