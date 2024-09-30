Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa Bölge üyesi olan Kız İzci Örgütü Derneği’nin ev sahipliğinde Kantara Gençlik Kampı’nda yapılan WFIS Workshop 2024 kampına Türkiye, Danimarka, İrlanda, Malta, İngiltere, Almanya, Polonya ve Sri-Lanka’dan yüze yakın izci lideri katıldı

Gençlik Dairesi’ne bağlı Kantara Gençlik Kampı dünyadan izcileri ağırladı.

Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa Bölge üyesi olan Kız İzci Örgütü Derneği’nin ev sahipliğinde Kantara Gençlik Kampı’nda yapılan WFIS Workshop 2024 kampına Türkiye, Danimarka, İrlanda, Malta, İngiltere, Almanya, Polonya ve Sri-Lanka’dan yüze yakın izci lideri katıldı.

Bahadır

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, kampın ardından KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu (WFIS) Başkanı Klaus Tegeder, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bahadır, atölye çalışmasına katılan liderlere; "sele sepet ve iskemle örme, gavcar sandalyesi ve batik yapma gibi Kıbrıs Türk kültüründe yer alan değerlerin yanı sıra halk danslarından oyunlar ve yemeklerden örnekler öğretildiğini" söyledi.

Ozanoğlu

Gençlik Dairesi Müdürü Ozanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birçok ülkeden KKTC’ye gelen izci liderlerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kurumların uluslararası etkinliklerde ve oluşumlarda bulunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Ozanoğlu, gerçekleşen kampta Kız İzci Örgütü’nün konuk liderlere ülke kültürünü tanıttığını kaydetti.

Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır’ı kutlayan Ozanoğlu, böylesi etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

