Kansere yakalanma yaşı düşüyor

Kuzey Kıbrıs’ta yılda 700 kanser vakası ortaya çıkıyor. Kansere yakalananların yaş ortalaması da giderek düşüyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, “Hâlâ yediklerimiz ve içtiklerimizle soluduğumuz havadan endişe duyuyoruz” dedi





Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yaparak herkesin yılda bir kez rutin kontrollerini yaptırması çağrısında bulundu.

KHYD, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla dernek binası önünde geleneksel lokma dağıtma etkinliği düzenledi.

Tedavi konusunda kapalı kalınan pandemi sürecinde ülkede hem devlet hastanesinde hem de YDÜ hastanesinde 2 Onkoloji, 2 Onkolog ve 2 radyoterapi cihazına sahip olabilmenin çok büyük bir olanak ve zenginlik olduğunu yaşayarak gördüklerini dile getiren Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin ise bu merkezlerin açılması ve ülkede kanser tedavisinde gerekli cihazların varlığı için her zaman baskı unsuru yarattığını, konuyu gündemde tuttuğu için bugün bu olanakların ne kadar önem arz ettiğini görerek bu amaçta çaba koyduğu için haklı bir gurur yaşadıklarını anlattı.

Kocaismail, ayrıca ülkede Güney Kıbrıs’ta olmayan cihazlara ve tedavide çok iyi uzmanlara sahip olmanın olanaklarıyla kanser konusunda tedavi ayağında çok iyi bir noktaya gelindiğinin en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni kanser vakaları devam ederken “neden kanser oluyoruz” sorusunun cevabını bulabilecekleri istatistiki çalışmalarda halen beklenen noktaya gelinmediğini ifade eden Kocaismail, şöyle konuştu:

“Pandemi nedeniyle hastanemizde her alanda aksaklıklar olduğu gibi 2019’da başlatılan bu çalışma da yürütülememektedir. Hangi bölgemizde hangi tür kanser vakalarının artış gösterdiğini ve artış gösteren bölgelerde nasıl bir araştırma yapılması gerektiğini belirleyecek epidemiyolojik haritanın çıkarılmasını pandemiye rağmen ivedilikle istiyoruz. Doğru istatistikler için ülke nüfusunu da net olarak bilmek şart çünkü ülke nüfusunu net bilemeden kanser vakalarının ülkemiz için çok ya da normal olduğunu belirlemek mümkün değildir.”

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 100 bin nüfusta yılda 200 yeni kanser vakası beklenmekte olduğunu dile getiren Kocaismail, “KKTC nüfusu 350 bin ise bu hesaplamaya göre yılda aramıza katılan 700 civarındaki yeni kanser hastası bizi normal bir sıralamaya koyuyor olsa da ülkemizde gözlemlediğimiz gittikçe yaş oranı düşerek gelen hastalar ise gençlerimizin neden kanser olduğu sorusuna dikkatleri çekmektedir. İstatistiki çalışma sonlanmadıkça hâlâ yediklerimiz ve içtiklerimizle soluduğumuz havadan endişe duymaya devam ediyoruz.” dedi.

Hem hayat kurtarmak hem de devletin belini büken pahalı kanser ilaçlarına ihtiyaç duymamak için “kanserle ilgili devlet politikası” olması gerektiğini vurgulayan Kocaismail, bugün neredeyse teşhislerin yüzde elliden fazlasının kişilerin vücutlarındaki değişiklikleri fark ederek kendileri tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Devletin öncelikli olarak Erken Tanı Merkezlerini bölgelere yayması ve rutin taramaları teşvik edecek şekilde sağlıklı bireyleri tetkiklerini yaptırmaya isim bazında davet etmesi gerektiğine vurgu yapan Kocaismail, rutin taramaların binlerce hayat kurtarırken maliyetinin devlete tedaviden çok daha ucuza çıkacağını kaydetti.

Pandemi sürecinde hijyen kuralları dışında en büyük koruyucu olan aşıyı olmak için 65 yaş altının özellikle tedavisi yeni bitmiş yada tedavi altındaki bağışıklığı düşmüş kanser hastalarının aşıların gelmesini tedirginlik ve endişe içinde beklediğini dile getiren Kocaismail, “Kanser Hastalarına Yardım Derneği Şubat ayında yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dernekten yapılan çağrı üzerine vatandaş ile iş insanımızdan gelen destek sonucunda birkaç ay ayakta kalabilecek maddi kaynağa ulaşmıştır ancak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan personel ile evde bakım hizmet ekibi, psikolog, psikiyatr ve fizik tedavi uzmanı ile Güney Kıbrıs’a hasta götüren ekibin kalıcı giderlerini karşılayacak bir kalıcı gelire ihtiyaç vardır.” dedi.