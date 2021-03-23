Kansere davetiye

Haspolat’ta spor salonu olarak kullanılan binanın çatısından sökülen asbestler bölgede atıl şekilde bırakıldı. Günlerdir zehir soluyan bölge sakinleri, yetkililere “bu tehlikeyi ortadan kaldırın” çağrısı yaptı

Lefkoşa ilçesi sınırları içindeki Haspolat köyünde 1990 yılları sonunda inşa edilerek Haspolat Spor Kulübü’ne devredilen spor salonun geçtiğimiz haftalarda Kulüp yönetimimden bir şirkete verilerek tadilatına başlanması, Haspolat’ta gerilime neden olmuştu.Özel şirket tarafından tadil edilmek maksadıyla inşaat çalışmalarına başlanması sonrasında kulüp yönetimi ile Haspolat Muhtarlığı’nın girişimleri sonucunda Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince spor salonundaki inşaat çalışmaları durdurularak, salon mühürlenmişti.Ancak tadilat çalışmalarının başlangıcında salonun damından sökülen asbest çinkoların bölgede bırakılması, bölge sakinlerini tedirgin etti.Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne şikayetini dile getiren Haspolat sakini Ahmet Ogan, söz konusu binadaki asbestlerin kırılırken aşağıya atıldığını söyledi ve“Söz konusu asbestleri atan gence bunlar ne olacak dediğimde 2-3 gün içinde kaldıracağım abi dedi ama belediye binayı mühürledikten sonra ne gelen var ne giden” diye konuştu.Asbestin zehir ve kanserojen olduğuna dikkat çeken Ogan, 10 gündür bu pisliğin evine geldiğini ve nefes alamayacak durumda olduklarını söyledi.Kansere adeta davetiye çıkarıldığını dile getiren Ahmet Ogan, yetkililere “bu tehlikeyi ortadan kaldırın” çağrısı yaptı.Ahmet Ogan söz konusu binanın Rum zamanında sinema salonu olduğunu, sonra da marangoz atölyesi olarak kullanıldığını ve harekattan sonrada uzun süre burası boş kaldığını anlattı.Ogan, daha sonra ise binanın spor kulübüne tahsis edildiğini ve kulüp yöneticilerinin binayı spor salonuna çevirdiğini ancak bina üzerindeki asbestlerin hiçbir zaman kaldırılmadığını belirtti.Ahmet Ogan sözlerine şöyle devam etti:“Bir süre burada güreş antrenmanları yapıldı, halk dansları çalışmaları yapıldı sonrasında terk edildi. Hiç kimse binaya sahip çıkmadı.10 sene önce ise binanın ön kısmı askerin lojman sıkıntısını gidermek için kiraya verildi. Tamiratını asker yaptı ve iki üç dönem askerler tarafından lojman olarak kullanıldı. Sonra asker da gitti ve burası terk edilmiş kaldı. Burası güvercin, yılan, yarasa ve pislik yuvası olarak kaldı.Bundan 1 ay önce genç bir çocuk burayı aldığını temizleyip tamir edeceğini spor salonu yapacağını topluma kazandıracağını söyledi. O zaman sevindik.Bu arada köyün kulüp yöneticileri geldi ve dedi ki burası bizimdir sen buraya hiçbirşey yapamazsın polis geldi çocuk bir şeyler yapmaya başladı sonra köyün muhtarlığı eşliğinde bayraklar falan asılıp eylem yaptılar.Sonra bir gün belediye geldi burayı mühürledi. Mühürlediği gün çocuk gelip kapı ve pencereleri takmıştı. Bu arada binayı yapacak olan şahıs bütün malzemeleri arsaya yığmıştı. Bir gece bütün malzemeleri sandviç panelleri kapıları pencereleri binanın içindeki malzemeleri hepsini çaldılar. O zaman bu inşaat yavaşladı.Benim şikayetim binadaki asbestler kırılırken aşağa atılması Ben çocuğa bunlar ne olacak dediğimde 2-3 gün içinde kaldıracağım abi dedi ama belediye binayı mühürledikten sonra ne gelen var ne giden. Yaklaşık 10 gün oluyor ve bu asbestten çıkan toz toprak da hep zehir ve kanserojendir. Bu pislik hep benim evime geliyor.Bu ne kulüp yöneticileri ne köyün yöneticilerini ilgilendiriyor. Onlar eylem yaptı bu inşaatın yapılmasını durdurdu belediye da gelip gördüğü halde mühürledi başka da bir işlem yapmadı. Benim şikayetim bu aspeslerin kaldırılması. Bu kanser tehlikesinin ortadan kalkması. Ayrıca bu salonun da kazandırılması gerektiğini düşünüyorum.”