Meme kanseri tanısı alan 46 yaşındaki Yiğit Bebek: “Kanseri yendim, ‘artık beni kimse yenemez’ diye düşündüm. Pandemi döneminde Covid-19’a yakalandım, ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edildim. Kanserde düşünmedim ama Covid’de ölümü düşündüm”

Meme kanserini yaşayanlar anlattı. Meme kanseri tanısı alan 46 yaşındaki Yiğit Bebek ve 30 yaşındaki Zamira Jumayeva, TAK’a konuştu.

Erken tanının kanserle mücadelede en önemli faktör olduğunu vurgulayan Yiğit Bebek ve Zamira Jumayeva ilk tedavilerini cerrahi operasyon ve kemoterapilerle tamamladı ancak bir süre sonra kanserleri metastaz etti. Bebek ve Jumayeva’nın tedavileri sürüyor.

Röportajda ilk sözü alan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesi de olan 46 yaşındaki Yiğit Bebek, giyinirken göğsünde fındıktan biraz büyük kitle fark ettiğini, kanserle ilgili tedavi sürecinin 34 yaşında başladığını söyledi.

Bir erkeğin meme kanseri olmasının insanları şaşırttığını da ifade eden Bebek, göğsünün ve lenf bezlerinin operasyonla alındığını, ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi aldığını ifade ederek, şunları anlattı:

“Kanseri kafamda çok da büyütmedim, onu ameliyatla aldılar diye düşündüm. Kemoterapide saç, sakal her şey döküldü ama o halimle gezmeye, tozmaya, eğlenmeye devam ettim. Sadece son doz kemoterapi beni çok etkilemişti. Diğer zamanlarda iyiydim. Hastalığın yapmak istediklerime engel olmasına izin vermedim. Tedavilerden sonra pete girdim, ‘Her şey tamam, tertemizsin’ dediklerinde de ‘Kanseri yendim, artık beni kimse yenemez’ diye düşündüm. Bu sürede evlendim de. Balayı için Kıbrıs’a geldik ve buraya yerleşme kararı aldık.”

Pandemi döneminde Covid-19’a yakalandığını ve hastalığı çok ağır geçirdiğini, Pandemi Hastanesi’nden ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edildiğini söyleyen Bebek, şunları da anlattı:

“40 günden uzun süre yattım, neredeyse entübe edilecektim. Kanserde düşünmedim ama Covid’de ölümü düşündüm. Sonrasında da kendime gelemedim. Art arda enfeksiyonlar geçirdim ve kanser metastaz etti. Dengem bozuldu, yürümekte zorlandım, sol gözde görme, sol kulakta işitme kaybı oldu. Görme gidene kadar kanserin metastaz ettiğinin farkında değildim, Vertigo oldum sandım. Beyin MR’ı çekildi ama sonuç doğru çıkmadı. Türkiye’ye sevk edildim. Orda belli oldu; kanser beyin, akciğer, kemikler, her yerime yayılmış. 60 ay süre verdiler. ‘Ben daha önce bunu atlattım, yine atlayacağım’ dedim ve tedaviye başladım. İkinci yıl geride kaldı. Kan değerlerim iyi, doktorlarım sonuçtan memnun. İlkinden daha zahmetsiz bir tedavi süreci yaşıyorum. Hala akıllı ilaç kullanıyorum… Kıbrıs’ta olmam da benim için büyük şans. Türkiye’de kalsam belki de yaşamazdım. Şu anda kullandığım akıllı ilaçlar Türkiye’de yok.”

Hastalığıyla ilgili zorlu süreçte çalışamadığını, daha sonra da malulen emekliye ayrıldığını söyleyen Bebek, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden ve derneğin 30 yıldan uzun süre başkanlığını yapan Raziye Kocaismail’den ciddi destek gördüğünü belirtti. Yiğit Bebek, “Raziye Hanım çok değerli bir insan, heykeli dikilecek insan” dedi.

İnsanların kanseri normal bir hastalık gibi görmesi gerektiğini de ifade eden Yiğit Bebek, erken evrede fark edilen kanserin tedavisinin de kolay olduğunu vurgulayarak “Tetkiklerinizi zamanında yaptırın…” diye konuştu.

Olaylara her zaman iyi tarafından baktığını, pozitif sonuçlar çıkardığını da belirten Yiğit Bebek, kanserin beraberinde iyi şeyleri de getirdiğini kaydederek “Her şey beyinde bitiyor. ‘Ah kanser oldum, öleceğim’ diye düşünürseniz bu işin altından kalkamazsınız” dedi.

20 yıl boyunca sigara kullandığını, bu süreçte sigarayı bıraktığını söyleyen Bebek, “Onca yıl nasıl sigara içmişim hayret ediyorum, şimdi kokusu bile dayanılmaz geliyor” diyerek, sigaradan uzak durulması gerektiğini vurguladı.