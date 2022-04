“Kanser vakaları artacak”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut, her altı ölümden birinin kanser hastalığından kaynaklandığını kaydetti ve “Gelecek yıllarda daha çok kanser tanısı konulacak” dedi







Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, kanserlerin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak geliştiğine işaret etti.

Gürkut, kanserden ölümlerin yaklaşık üçte birinin tütün kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, alkol tüketimi, düşük meyve ve sebze alımı ve fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Birçok kanser türünün erken teşhis edilip etkin bir şekilde tedavi edildiği takdirde şifa ile sonlanabildiğini vurgulayan Gürkut, kanserle mücadelede toplumun farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

HER 6 ÖLÜMDEN 1’İ KANSERDEN

Gürkut, kanser hastalığının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2020’de tüm dünyada yaklaşık 10 milyon ölümün, yani yaklaşık her altı ölümden birinin sorumlusu olan, dünya çapında önde gelen bir ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

Dünyada en sık görülen kanserlerin meme, akciğer, kolorektal ve prostat kanserleri olduğunu belirten Gürkut, ülkede en sık görülen kanserlerin, erkeklerde prostat, akciğer, kolorektal kanserler, mesane ve lenfoma, kadınlarda ise meme, tiroid, kolorektal kanserler, rahim ve akciğer kanseri olarak açıklandığını ifade etti.

Özlem Gürkut, insan papilloma virüsü (HPV) ve hepatit gibi kansere neden olan enfeksiyonların, düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının yaklaşık yüzde 30’undan sorumlu olduğunu kaydetti.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Gürkut, kanserin, dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan ve toplum sağlığını etkileyen önemli bir hastalık grubu olduğunu belirtti.

Kanser hastalığının yükünün dünya çapında her geçen gün daha da arttığına işaret eden Özlem Gürkut, şöyle devam etti:

“DSÖ verilerine göre 2020 yılında küresel bazda 18.1 milyon yeni kanser vakası saptanırken hastalığa bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her altı kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir.”

Yapılan bilimsel tahminlere göre gelecek yıllarda dünya nüfusundaki artma ve yaşlanmanın yanında insanların kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve uzun süre maruz kalmasıyla birlikte daha çok kanser tanısı konulacağına dikkat çeken Gürkut, “Bu da hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün daha da artması anlamına gelecektir” dedi.

Kanserlerin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak geliştiğini kaydeden Gürkut, şunları belirtti:

“Kanserlere neden olan çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde görülen kanserlerin yüzde 30-50 oranında önlenebileceği bilinmektedir.”





Kanser riskini azaltmak için bireysel tedbirler





Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, kanser riskini azaltmak için alınması gereken bireysel tedbirleri ise şöyle açıkladı:

“-Tütün kullanmamak.

-Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak.

-Yeterli meyve ve sebzenin de dahil olduğu sağlıklı bir diyet tüketmek.

-Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak.

-Alkol tüketiminden kaçınmak veya azaltmak.

-Aşının önerildiği bir gruba dahilseniz, HPV ve hepatit B'ye karşı aşı olmak.

-Ultraviyole radyasyona maruz kalmaktan (öncelikle güneşe ve suni bronzlaşma cihazlarına maruz kalmaktan kaynaklanır) kaçınmak ve/veya güneşten korunma önlemleri kullanmak.

-Kanser riskini öğrenmek, düzenli doktor kontrolünde olmak ve yaşınız geldiğinde erken tanı ve tarama programlarına katılmak.”