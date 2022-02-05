banner762
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
Cimnastik Federasyonu, farkındalık yarattı
12 0
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
13 0
 
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
50 0
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
16 0
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
98 0
UKÜ farklı kazandı:37-10
UKÜ farklı kazandı:37-10
19 0
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
9 0
banner797

"Kanser tedavisindeki eşitsizlik kaldırılmalı"

banner476

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, kanser tedavisindeki eşitsizliğin kaldırılması gerektiğini dile getirdi ve hastaların en önemi sorularında birinin de ilaca erişebilirlik olduğunu söyledi

banner714
"Kanser tedavisindeki eşitsizlik kaldırılmalı"
 
4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yapılan farkındalık yürüyüşünde konuşan  KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasında, her yıl yaklaşık 700 kişinin kanser hastalığına yakalandığına dikkat çekerek, sağlık bütçesinin bu artışların dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.
Kanser tedavisindeki eşitsizliğin kaldırılması gerektiğini dile getiren Kocaismail,  hastaların en önemi sorularında birinin de ilaca erişebilirlik olduğunu kaydetti. 
Kocaismail, her yıl dünya çapında farkındalık yaratmak adına okullarda, işletmelerde, hastanelerde, pazar yerlerinde, parklarda, toplu alanlarda, ibadet yerlerinde toplulukları, kuruluşları ve bireyleri bir araya getirerek sokaklarda ve ayrıca online etkinlikler de düzenlendiğine dikkat çekti.  
2022 yılı temasının “Bakım Uçurumunu Kapatmak” olduğunu dile getiren Kocaismail, UICC’nin dünya kanser günü için yeni üç yıllık kampanya başlattığını, bu kampanyanın dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları kanser tedavisine erişimin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.  


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.