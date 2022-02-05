"Kanser tedavisindeki eşitsizlik kaldırılmalı"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Kocaismail, kanser tedavisindeki eşitsizliğin kaldırılması gerektiğini dile getirdi ve hastaların en önemi sorularında birinin de ilaca erişebilirlik olduğunu söyledi



4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yapılan farkındalık yürüyüşünde konuşan KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuşmasında, her yıl yaklaşık 700 kişinin kanser hastalığına yakalandığına dikkat çekerek, sağlık bütçesinin bu artışların dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kanser tedavisindeki eşitsizliğin kaldırılması gerektiğini dile getiren Kocaismail, hastaların en önemi sorularında birinin de ilaca erişebilirlik olduğunu kaydetti.

Kocaismail, her yıl dünya çapında farkındalık yaratmak adına okullarda, işletmelerde, hastanelerde, pazar yerlerinde, parklarda, toplu alanlarda, ibadet yerlerinde toplulukları, kuruluşları ve bireyleri bir araya getirerek sokaklarda ve ayrıca online etkinlikler de düzenlendiğine dikkat çekti.

2022 yılı temasının “Bakım Uçurumunu Kapatmak” olduğunu dile getiren Kocaismail, UICC’nin dünya kanser günü için yeni üç yıllık kampanya başlattığını, bu kampanyanın dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duydukları kanser tedavisine erişimin önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.





