Kanser hastası çocuklar için bağış toplayan Uzun ve McKinlay, Lefke'ye gelmeyi planlıyor.

İngiltere’de 20 yaşındaki kızı Tanyel Uzun’u 2016’da kanserden kaybeden Kıbrıslı Türk polis memuru Ceyhun Uzun, kanserle mücadele eden çocuklara bağış toplamak amacıyla İngiliz meslektaşı Ryan Mckinlay ile bisikletle 4 bin 23 kilometre katetmek üzere çıktığı yolda Bilecik'in Bozüyük ilçesine ulaştı. ⁠

Londra’da 30 yılı aşkın süredir polis memuru olarak görev yapan Uzun’un tek çocuğu Tanyel’e, 2013’te henüz 18 yaşındayken kemik kanseri teşhisi kondu.⁠ Tanyel, aldığı yoğun tedaviye karşın hastalığının nüksetmesi üzerine Ocak 2016’da 20 yaşında hayatını kaybetti

Uzun ailesi, Tanyel’in vefatının ardından kızlarının anısına KKTC’li kanserli çocuklara ve ailelerine yardım etmek amacıyla İngiltere merkezli "Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü)" vakfını kurdu.⁠

Kanserli çocuklar için çok sayıda çalışma yürüten Uzun ile iş arkadaşı Mckinlay hem vakıf aracılığıyla kanserli çocuklar yararına bağış toplamak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla Londra’dan bisikletle KKTC’ye gitmeye karar verdi.⁠

Daha önce İngiltere’de yılın polisi ödülünü alan ve Londra maratonunda üç dünya rekoru sahibi Uzun ile meslektaşı Mckinlay, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’yi geçerek 20 günde KKTC’ye ulaşmayı hedefliyor.⁠

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mola veren Uzun, AA muhabirine, Eylül'de Londra'dan yola çıktıklarını ve kanserde farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce Paris ve Belçika turu düzenlediklerini aktardı.

Farkındalık oluşturmak için daha büyük çapta neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini ve "Tanyel’s Smile" vakfını kurduklarını ifade eden Uzun, KKTC'de yaşayan çocuklara yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını anlattı.

Uzun, şöyle konuştu:

"İş arkadaşım Mckinlay ile bisiklet turuyla Londra ve KKTC'yi birleştirelim istedik. 23 Eylül'de Londra'dan yola çıktık. 20 günde vatanımız Türkiye'ye ulaştık. Buradan da Taşucu Mersin'e ulaşacağız. Toplam 28 gün sürecek yolculuğumuz. Yaklaşık 4 bin 23 kilometre pedal çevireceğiz. Yolumuzun çoğunu aştık, çok az kaldı. 21 Ekimde KKTC Lefke Yedidalga bitiş noktamız. Tanyelimiz tek çocuğumuzdu. 2013'de kemik kanserine yakalandı. Kızım jimnastik sporu yapıyordu. Sağlıklı besleniyordu ama kansere yakalandı. Biz de onun adına vakıf kurduk ve farkındalık oluşturmak, tüm dünyaya duyurmak ve adını yaşatmak istiyoruz. Eminim kızımız, böyle bir şeye kendimizi adadığımız için annesinden ve babasından çok mutludur, gurur duyuyordur."

Tanyel'in annesi Gülay Uzun da kanserin ayrımcılık yapmadığını ve yaşa bakmadığını bundan dolayı farkındalık yaratmak için yola çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızımız haftada 6 gün jimnastik yapardı. Ama maalesef kansere yakalandı. Herhangi birimiz kansere yakalanabiliriz. Ailemizden, çocuğumuzdan, arkadaşımızdan veya tanıdığımızdan biri olabilir. Biz farkındalık yaratmak istiyoruz çocuklarımız için. Çocuklarımız altındır, farkındalık için altın kurdele yaptık. Onları bırakmayalım. Kızımız küçük yaştan beri Kıbrıs'a gitmek istiyordu. Tatillerini hep Kıbrıs'ta geçirirdi. 20 Temmuz doğum günü olduğu için doğum gününü orada yapardık. Onun için kampanyamızı Kıbrıs'ta yaşayan çocuklara yardım etmek için gidiyoruz."

Uzun ile iş arkadaşı Ryan Mckinlay günde 150 ila 180 kilometre pedal çevirerek, 21 Ekimde KKTC'de olmayı hedefliyor.