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 Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin giyisi toplama kampanyası sürüyor

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 Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin giyisi toplama kampanyası sürüyor

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin başlattığı giyisi toplama kampanyası, 20 Ekim’e kadar devam edecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyerek, gelir elde ettiğini; ancak bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle, yasa gereği toplu etkinlikler düzenleyemediklerini belirtti.
Derneğin maddi olarak zor zamanlardan geçtiğini dile getiren Kocaismail, “Dernek, Evde Bakım Hizmet Hemşireleri, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çalışan personel hizmeti, Güney Kıbrıs’a hasta taşıyan tercüman ve minibüs hizmeti dışında, hastalara rutin yardımlar yapamamaktadır” dedi. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bölge Sorumlularının duyuruları ve çabaları sonucunda, çeşitli bölgelerden, duyarlı vatandaşın büyük ilgisiyle kıyafet bağışlarının geldiğini ifade eden Kocaismail, emek veren, bağış yapan herkese teşekkür ederek, ekonomik gücü gittikçe daralan insanların maddi katkı yapmakta zorlandığı noktada, 2. el kıyafet bağışlarının,  büyük bir kaynak yaratacağını vurguladı.

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