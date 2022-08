Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ikinci el kıyafet bağışı çağrısını yineledi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, ülkede 30 yıldır kanser mücadelesinde hatırı sayılır hizmetleri bulunan derneğin Covid-19 salgınından sonra maddi olarak en zor zamanlarını yaşadığını belirterek halka yardım çağrısı yaptı.

Kocaismail, derneğe bağışlanacak ikinci el kıyafetlerin hastalara umut şifa ve ilaç olarak geri döndüğünü belirterek bağış çağrısını tekrarladı.

Kocaismail, Covid-19 salgını sonrasında, her zaman derneğin yanında olan medyanın, derneğin sıkıntılarını haberleştirmesi sonucunda toplumun her kesiminden KHYD-Tulips’e yardımlar gelmesiyle derneğin bugünlere ulaştığını kaydetti.

Kocaismail, “Yıllardır hastaların, ilaç, tetkik, tıbbi malzeme gibi elzem ihtiyaçlarını, hastalara ulaştırmaya canla başla mücadele eden KHYD-Tulips’in öz kaynağı ikinci el kıyafetlerdir. Bağışladığınız her giysi, umut, şifa ve ilaca dönüşmektedir.” ifadelerini kullandı.