Kanser hastalarına iki tır yardım

Merkezi Avustralya’da bulunan uluslararası yardım kuruluşu “Humanity for All” Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne iki tır giysi yardımı yaptı

Merkezi Avustralya’da bulunan uluslararası yardım kuruluşu “Humanity for All” (HFA) Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) iki tır giysi yardımında bulundu.

Dernek ve yardım kuruluşunun yetkilileri dün sabah saat 10.00’da KHYD merkezinde basın açıklaması yaptı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, 30 yılda halkın sevgisi ve katkısıyla bugünlere gelindiğini, bu sefer her zaman fitreleriyle derneğin yanında olan Avustralya’dan iki tır giysi yardımının KKTC’ye ulaştırıldığını ve Avustralya’daki Kıbrıslı Türklerin Ada insanını unutmadan, vatanlarına yardım eli uzatmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

HFA’nın Kurucusu Fikri Kerem de Humanity For All oluşumunun dört Kıbrıslı Türk iş adamıyla başladığını ve Kıbrıs’taki KHYD’nin yaptığı işleri beğenerek takip ve takdir ettiğini belirtti.

Kerem, Avustralya hükümetiyle avukatlar vasıtasıyla yapılan yoğun istişareler sonucu yardımın yasal yollardan KKTC’ye ulaştırılmasının sağlandığını anlatarak, Raziye Kocaismail'in ekibi ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.

