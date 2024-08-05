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Kanser Araştırma Vakfı’ndan doktora veya doktora sonrası araştırma bursu

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Kanser Araştırma Vakfı’ndan doktora veya doktora sonrası araştırma bursu
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Kanser Araştırma Vakfı (KAV), 2024-25 Eğitim Yılı itibarıyla kanser araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla KKTC üniversitelerinde doktora ve/veya doktora sonrası araştırma yapan bir kişiye burs vereceğini açıkladı.
KAV’dan yapılan açıklamaya göre; kanserin daha iyi anlaşılması, tedavisi ve önlenmesine yönelik yenilikçi araştırmaları desteklemek amacıyla verilecek burs, bu önemli alanda çalışan yetenekli ve kararlı araştırmacılara finansal destek sağlayarak, bilimsel keşiflerin ve yeniliklerin hızlandırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bursların kanser araştırmalarının uygulandığı herhangi bir alanda (moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyoinformatik, çevre gibi) doktora ve/veya doktora sonrası seviyesinde olacağını ve uyruk fark etmeksizin herkese açık olduğunu belirtti.
Bursla ilgilenen şahısların başvuru belgelerini 30 Ağustos 2024 tarihine kadar KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün [email protected] adresine iletmesi gerekiyor.
Bursa başvuru için gereken belgeler şöyle: “Özgeçmiş, proje sunumu (herhangi bir kanser alanında), projenin yer alacağı KKTC’deki laboratuvar/üniversite bilgisi (üniversite ve laboratuvar detayları), proje danışmanı bilgisi ve resmi teyidi ve referans (2 uzman ve e-mail adresleri dahil irtibat bilgileri).”
Burs başvurularıyla ilgili detaylı bilgi, [email protected] ya da 0548 868 05 11– 0548 863 49 29 telefon numaralarından öğrenilebiliyor.
 
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