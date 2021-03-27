Kaner’den 2021 adet fidan bağışı

Kaner Şirketler Grubu, Orman Haftası’nda 2021 adet fidan bağışı gerçekleştirdi. Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, doğayı korumak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi



Orman Haftası kapsamında Kaner Şirketler Grubu adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 2021 adet fidan bağışı yaptıklarını ifade etti. Ülkemizin doğasına yatırımlarının bu fidan bağışıyla sınırlı kalmayacağını belirten Kaner, doğa için sürdürülebilir yatırımlar yapmanın önemine dikkat çekti: “Kuzey Kıbrıs hepimizin. Ormanlık alanlarımızı artırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Kuzey Kıbrıs bırakacak olmak hepimiz için mutluluk verici. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Kurumsal yatırımların yanında bireysel tedbirlerin de öneminin altını çizen Serhan Kaner, Orman Dairesi’nin uyarılarının önemini hatırlattı.

“Ülkemizdeki orman yangınlarının ağırlıklı olarak insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıktığını görüyoruz. Ormanlarımızda duman görmek istemiyorsak Orman Dairesi tarafından yapılan bilgilendirmeleri ve uyarıları yakından takip etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalardan yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanları, hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığını biliyoruz. Bu bilinçle ihmali sıfıra indirmeli, tedbirleri titizlikle uygulamalıyız.”

Yanma ortadan kalktığında hem sigara kaynaklı ihmaller bakımından, hem de yetişkin sigara tüketicileri için fark yaratmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaner, dumansız ada vizyonunun önemine dikkat çekti: “Neredeyse 4 senedir dumansız ada vizyonumuz çerçevesinde yanmayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yanma ortadan kalktığında yangın riski ile birlikte sigara kaynaklı riskleri de büyük ölçüde bertaraf etmek mümkün. Sigara arkasında yalnızca yangın riskini artıran izmaritleri bırakmıyor, aynı zamanda insan sağlığına yönelik riskleri de beraberinde getiriyor. Kuzey Kıbrıs’ta 100 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisinin hem kendi sağlıkları için hem de çevre ile ilgili riskler bakımından yanmanın olmadığı, dumansız ve daha iyi alternatifler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere sigaranın zararlarından kaçınmanın en iyi yolu sigarayı bırakmak veya hiç başlamamak. Sigara kaynaklı hastalıkların sebebinin yanma sonucu ortaya çıkan zifir, karbon monoksit gibi zararlı maddeler olduğu sayısız uluslararası sağlık ve bilim kuruluşu tarafından tespit edildi. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 60’tan fazla ülkede 13 milyon yetişkin sigara tüketicisinin sigarayı bırakarak geçmiş olduğu ısıtılan tütün ürünlerini, adamızda sigarayı bırakmayan yetişkin sigara tüketicileriyle buluşturuyoruz. Bu sayede bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta 23 bin yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak, yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti.”

