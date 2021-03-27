banner583
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
98 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
12 0
 
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
32 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
18 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
14 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
170 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
29 0
banner529
banner570

Kaner’den 2021 adet fidan bağışı

banner476

Kaner Şirketler Grubu, Orman Haftası’nda 2021 adet fidan bağışı gerçekleştirdi. Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, doğayı korumak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi

banner624
Kaner’den 2021 adet fidan bağışı
banner630

Orman Haftası kapsamında Kaner Şirketler Grubu adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 2021 adet fidan bağışı yaptıklarını ifade etti. Ülkemizin doğasına yatırımlarının bu fidan bağışıyla sınırlı kalmayacağını belirten Kaner, doğa için sürdürülebilir yatırımlar yapmanın önemine dikkat çekti: “Kuzey Kıbrıs hepimizin. Ormanlık alanlarımızı artırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir Kuzey Kıbrıs bırakacak olmak hepimiz için mutluluk verici. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Kurumsal yatırımların yanında bireysel tedbirlerin de öneminin altını çizen Serhan Kaner, Orman Dairesi’nin uyarılarının önemini hatırlattı.
 “Ülkemizdeki orman yangınlarının ağırlıklı olarak insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıktığını görüyoruz. Ormanlarımızda duman görmek istemiyorsak Orman Dairesi tarafından yapılan bilgilendirmeleri ve uyarıları yakından takip etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalardan yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanları, hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığını biliyoruz. Bu bilinçle ihmali sıfıra indirmeli, tedbirleri titizlikle uygulamalıyız.”
Yanma ortadan kalktığında hem sigara kaynaklı ihmaller bakımından, hem de yetişkin sigara tüketicileri için fark yaratmanın mümkün olduğunu ifade eden Kaner, dumansız ada vizyonunun önemine dikkat çekti: “Neredeyse 4 senedir dumansız ada vizyonumuz çerçevesinde yanmayı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yanma ortadan kalktığında yangın riski ile birlikte sigara kaynaklı riskleri de büyük ölçüde bertaraf etmek mümkün. Sigara arkasında yalnızca yangın riskini artıran izmaritleri bırakmıyor, aynı zamanda insan sağlığına yönelik riskleri de beraberinde getiriyor. Kuzey Kıbrıs’ta 100 binin üzerinde yetişkin sigara tüketicisinin hem kendi sağlıkları için hem de çevre ile ilgili riskler bakımından yanmanın olmadığı, dumansız ve daha iyi alternatifler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere sigaranın zararlarından kaçınmanın en iyi yolu sigarayı bırakmak veya hiç başlamamak. Sigara kaynaklı hastalıkların sebebinin yanma sonucu ortaya çıkan zifir, karbon monoksit gibi zararlı maddeler olduğu sayısız uluslararası sağlık ve bilim kuruluşu tarafından tespit edildi. Biz de Kaner Şirketler Grubu olarak dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 60’tan fazla ülkede 13 milyon yetişkin sigara tüketicisinin sigarayı bırakarak geçmiş olduğu ısıtılan tütün ürünlerini, adamızda sigarayı bırakmayan yetişkin sigara tüketicileriyle buluşturuyoruz. Bu sayede bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta 23 bin yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak, yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.