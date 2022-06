Kaner Şirketler Grubu'nun 80. gurur yılı

Kaner Şirketler Grubu 80. yılını kutluyor. 80. Kuruluş yıldönümü nedeniyle grup ‘80. Yıl Sevginiz Gücümüzdür’ başlıklı bir kutlama mesajı yayımladı.Kaner Şirketler Grubu 80. Yıl mesajı şöyle:Nesilden nesile taşınan sağlam değerler, güçlü bir geleceğe doğru ilerlemenin güçlü zeminini oluşturur. Biz 3 kuşaktır bunu çok iyi biliyoruz.Kaner Şirketler Grubu’nun en büyük gücü, kurucularının 80 yıl önce yola çıkarken başlangıç noktası olarak kabul ettiği değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı başarmasıdır. Kurumsal aile yapısıyla sürekli gelişen bir dünya şirketi (olma vizyonu ile hareket ederken, toplum ve aile değerlerine bağlılığımızı bu yoldaki en güçlü varlığımız olarak kabul ediyoruz.1942 yılında Adem ve Vedat KANER kardeşlerin ticari girişimlerle kurulan şirketimiz, kurucularımızın büyük emek vererek yarattıkları değeri sürekli güçlendirip daha ileriye taşıyarak 80. Yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.Önümüzdeki dönemde özellikle tarım, enerji ve teknoloji alanındaki yeni yatırımlarla büyüme hedefindeyiz. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Kıbrıs’ın kendine özgü yapısını de göz önüne alarak ailemizin bir parçası olan çalışanlarımızla birlikte daha iyi, daha kaliteli hizmet için çalışıp gelişmeye devam edeceğiz.Kurumsal aile yapısıyla sürekli gelişen bir dünya şirketi olma vizyonu ile hareket eden ve gücünü çalışanlarından alan şirketimiz, toplum ve aile değerlerine bağlılık anlayışıyla her zaman, her koşulda çalışanlarının yanında olmuştur.İşe 1942’de, evlerdeki kumaş tezgâhlarına dokuma ipi (ipliği) taşımak için bir bisikletin pedallarını çevirmekle başlayan, 1950’li yıllarda ise yoluna mağazacılık ile devam eden şirketimiz, her zaman daha iyi ve ileri ilkesiyle daha 1973 yılında ülkenin ilk çok katlı mağazasını hizmete sunmuştur.1974 sonrasında dönemin özgün zorluklarını aşarak girişimlerine devam eden Adem ve Vedat Kaner kardeşler, 1975 yılında Kıbrıs’ta ilk Duty Free işletme lisansı ile birlikte Philip Morris ve Diageo (o dönemki adıyla Johnnie Walker) gibi dünya devi şirketlerin Kıbrıs bayiliklerini almıştır.1980’li yıllarda ürün grubuna dünyaca ünlü puro markaları da dahil edilerek iç piyasa ve Duty Free’lerde satışa başlanmıştır. 1996 yılından beridir de Türkiye iç piyasası ile serbest bölge ve Duty Freelere ürün tedariği yapılmaktadır.Alkol ve tütün ürünlerinin yanı sıra, 2012 yılından beri The Coca Cola Company ile yapılan anlaşmanın yanı sıra, 2019 yılında Perfetti Van Melle ile yapılan anlaşma ile meşrubat ve gıda sektöründe de dağıtım ağı genişlemiş ve günümüzde de Kıbrıs’ta ithalat ve dağıtım temsilciliği sürmektedir.2007 yılında dünyaca ünlü Gloria Jean’s Coffees ile master franchise anlaşması imzalanarak Kıbrıs’ta yine bir ilke imza atılmış ve franchising alanındaki genişleme 2013’te Domino’s Pizza Kuzey Kıbrıs Bölge Temsilcisi anlaşması ile devam etmiştir.2013 yılında yapılan 25 yıllık anlaşmayla Ercan Havalimanındaki Duty Free’nin münhasır işletme hakkının alınmasıyla birlikte, 20 binin üzerinde ürün zenginliği ve dünya markası temsiliyetleri ile uluslararası mağazalarla rekabet edecek seviyelere gelmiştir.2020 yılındaki pandemi döneminde online alışveriş sitesi Kaner Brand House kurularak e-ticaret alanında da faaliyete başlanmıştır. 2021 yılında online siteden sonra Lefkoşa ve Girne mağazasını açan şirketimiz, müşterilere aynı çatı altında hem fiziki hem de online alışveriş imkanı ile yeni bir alışveriş konsepti sunmaktadır.Kurumsal yapısıyla gücünü çalışanlarından alan şirketimiz, toplum ve aile değerlerine bağlılık anlayışıyla her zaman, her koşulda çalışanlarının yanında olmuştur. Tüm çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirebilmesinin desteklenmesi hedefiyle 2022 Nisan’ında hayata geçen Kaner Kurumsal Akademi, çalışanlarımızın performansına olumlu etki edecek eğitimleri sunmaya devam etmektedir. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de ciddi şekilde etkileyen pandeminin yarattığı zor koşullar, karşılıklı özveri, anlayış ve fedekârlıkla aşılmış, dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenmiştir. Bu vesileyle ailemizin bir parçası olan çalışanlarımıza teşekkür ederiz.KANER Şirketler Grubu olarak sosyal sorumluluk projelerine de ciddi bir önem vermekteyiz. 1997 yılında kurucularımızdan Vedat Kaner’in anısına kurulmuş olan Vedat Kaner Eğitim, Spor, Sanat ve Yardım Vakfı eğitim, spor,sanat ve yardım alanlarında faaliyetleriyle en iyiye örnek olmayı hedefleyerek çıktığımız yolda faaliyetlerine devam etmektedir.Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle mücadeleye de destek olunmaktadır. Dezavantajlı ve farklı gelişen bireylerin barınma ve 24 saat bakım alabileceği, her türlü rehabilitasyon hizmeti alabileceği Yaşam Evi Projesi’nin proje liderliğini yapmakta olan Engelsiz Yaşam Evi Derneği’nin de en büyük sponsoru durumundayız.Evet, bir bisikletle başlamıştı her şey. Pedallerin döndükçe ilerlendiği gibi, yaratıcı dinamizm ve değerli potansiyelle birlikte, 1942 yılında bisikletle kapı kapı gezilerek dağıtılan ipliği dokutarak başlayan yolculuk, bugün KKTC ve Türkiye’de devam eden faaliyetler, 600’ü aşkın çalışanı ve 300’ün üzerindeki araç filosu ile ülke ekonomisine katkının yanı sıra, kaliteli ürün ve servis hizmeti veren bir konuma gelmiştir.Pek tabii ki durmak yok. Sürdürülebilir bir ülke ve dünya bakış açısıyla, 2017’de Dumansız Ada vizyonu ile dünyanın birçok önde gelen ülkesinden önce Kuzey Kıbrıs ile tanıştırdığımız dumansız alternatif ürün IQOS ile ülkemizde orman yangınlarının önlenmesin de katkı sağlamaktayız. Ülkemiz kaynaklarını verimli kullanabilmek adına, 2018 yılından beridir aktif olan Kaner Güneş Enerji Santralinin solar panelleriyle ülkemizin potansiyel kaynaklarını ekonomiye kazandırmaya ve dünyamızı sürdürülebilir kılmaya özen gösteriyoruz.Çok erken yaşta kaybettiğimiz kurucularımızın bıraktıkları mirası sürekli güçlendirerek ve daha ileriye taşıyarak 80. Yılımızı kutlamanın gururunu taşımaktayız.Bugün 17 Haziran. Kurucularımızdan rahmetli Vedat Kaner’in doğum günü. Kardeşi rahmetli Adem Kaner ile kendisini bu özel günde bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kardeşlik hukukuna bağlılıkla birlikte çıktıkları yolculuğun 80’inci yılında şirketimiz ve toplumumuza bıraktıkları yol gösterici değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmanın, hem onlara hem toplumumuza karşı en önemli sorumluluklarımız arasında olduğunu her zaman aklımızda tutuyoruz.Geçmişten geleceğe olan bu yolculukta, aynı duygu ve düşüncelerin nesilden nesile aktarılması adına, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda değerlerimize bağlı kalarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha nice 80 yılllara.