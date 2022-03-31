Kancalı misinaya takılan flamingo öldü

Kuşkor kuş gözlem kulübelerin birinde geceleyin kurulan kancalı misinaya takılan bir flamingo öldü

Kukla sulak alanında kancalı misinaya ayağı takılan flamingo öldü.Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR), Kukla sulak alanda bir flamengonun misinaya takılarak öldüğünü duyurdu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüye tepki yağarken, Kukla sulak alanda balık avının yasaklanması gerektiğine vurgu yapıldı.KUŞKOR tarafından yapılan açıklama şöyle:“Geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde Kukla barajına sazan balığı girişi alanın ekolojisini ciddi bir şekilde etkileyen büyük bir popülasyon gelişmesine sebep oldu.Ama en kötüsü, birçok yerli ve turist tarafından keyifle ziyaret edilen bu huzurlu kuş gözlem alanı, balıkçılık adına kötü imaj yaratan balıkçıların merkezi haline geldi.Defalarca balıkçıların bel seviyesine kadar suya girdiği ve kuşları geri dönülmez şekilde rahatsız ettiği görüldü ve kayıt edildi.Çuvallara doldurulup yasadışı olarak satılan bu sazanlar hem insan sağlığı için tehlike oluşturmakta hem de bu ülkenin gerçek balıkçılarını ekmeğinden etmektedir.Kuş gözlem kulübelerimiz balık tutma platformu olarak kullanılıyor. Tüm alan ve yakın çevresi çöplükle o kadar kirletildi ki, bizler bölgeye ziyaretçi getirmekten utanıyoruz!Kuşkor kuş gözlem kulübelerin birinden geceleyin kurulan kancalı misinaya takılan ve adanın bir simgesi olan bu ölü flamingo görüntüsü, durumun ciddiyetini anlatmasına yetiyor.Yeter artık!Kukla Sulak Alanında balık avının yasaklanmasının zamanı geldi.”