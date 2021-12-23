banner762
banner753
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
209 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
105 0
 
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
80 0
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
15 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
177 0
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
35 0
banner661
banner726

Kanber, KTEZO’dan istifa etti

banner476

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, milletvekili adayı olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

banner714
Kanber, KTEZO’dan istifa etti
banner721
 
Mahmut Kanber yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne bölgesi adayı olarak seçimlere katılma kararı aldım. Bu bağlamda KTEZO`daki görevimden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.
KTEZO başkanlığı görevini yürüttüğü 7 yıl boyunca tüm esnaf, zanaatkar ve ustaları temsil etmenin onurunu taşıdığını belirten Kanber, görevi süresince en büyük sorun ve eksikliğin siyaset kurumu ile devlet yapılanmasında olduğunu gördüğünü söyledi.
Devlet ve siyaset kurumu yeniden yapılanmadan Kıbrıs Türk toplumunun aydınlık bir geleceği olamayacağına inanç belirten Kanber, “Bu nedenle bugüne kadar elde ettiğim deneyimleri toplumcu politikalarla, üretenden yana, esnaf, zanaatkar ve halkımız için kullanmak istiyorum. İşte bu duygularla Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne bölgesi adayı olarak seçimlere katılma kararı aldım. Bu bağlamda KTEZO`daki görevimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamdan dolayı oluşacak boşluğu Oda’mızın kendi kurullarıyla değerlendirerek gidereceğinden en ufak kuşkum yoktur. Yollarımız ayrılmıyor, aynı yolda yürüyenler farklı yerlere varamazlar” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.