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Kan aranıyor

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Kan aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde baypass ameliyatı olacak ALİ KARA için A POZİTİF kan aranmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur...

İletişim: 0 533 873 70 40 - 0 534 652 40 50
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