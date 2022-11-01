Kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde baypass ameliyatı olacak ALİ KARA için A POZİTİF kan aranmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur...
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