Kan aranıyor

Serif keskin adına 0rh+ kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Yakin Doğu Hastanesinde kan bankasına müracaatları rica olunur.
İLETİŞİM: 0533 888 7338
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