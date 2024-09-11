Kamyonlara Önlem Şart

“Ölüm yolu” olarak tanımlanan Girne-Değirmenlik anayolunda yine ölümlü kaza meydana geldi. Virajda sağ şeride geçen kamyonet sürücüsü 59 yaşındaki Choudhary Munır Hussaın, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu Hussaın hayatını kaybetti

Halk arasında dağ yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik yolu, adeta ‘ölüm yolu’ olmaya devam ediyor. Girne - Değirmenlik Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki Choudhary Munır Hussaın hayatını kaybetti.

Kaza saat 15:00 sıralarında meydana geldi.

Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13 kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin kazasında 59 yaşındaki Choudhary Munır Hussaın, VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Girne’ye doğru seyreden 34 yaşındaki Noyon Ali yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu VS 873 plakalı araç sürücüsü Choudhary Munır Hussaın yaşamını yitirdi.

Öte yandan kazanın ardından dağ yolunun güvenliği bir kez daha gündeme geldi.

Sık sık ölümle sonuçlanan trafik kazalarının olduğu bu yoldaki sorunlara bir türlü çözüm bulunamadı.

Yıllar içerisinde hükümetler değişti, bakanlar değişti ancak hiçbiri ne bu yolun aydınlatma sorununu çözecek, ne yolu genişletecek ne de bozulan asfaltı yapacak kalıcı projeler hayata geçiremedi.

Konuyla ilgili HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, hem dağ yolunun hem de kamyonların yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Avcı, dağ yolunda kamyonların araba geçmesinin yasaklanmasını yıllar önce önerdiğini ancak bu önerinin hayata geçirilmediğini belirtti.

Avcı, dağ yolunda tek yol uygulamasına geçilmesi ya da kamyonlar için seyredeceği saatlerin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamyonların yollarda birbirleriyle yarıştığını dile getiren Avcı, bu konuda acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kamyonların muayenesini yapacak alet olmadığını ifade eden Avcı, “20 yıllık 30 yıllık kamyonlar trafikte…Yeterli eğitim görmeden kamyon ehliyet alınabiliyor. Avrupa’da kamyon sürücüleri 5 yılda bir eğitime giriyor ama bizde bu yok. Kamyonların kalitesini ve ehliyet sistemini tartışmamız lazım” dedi.

“Eğitim düşük, kamyon kalistesi düşük, yollarda alt yapı yok” diye konuşan Avcı, polisin trafik denetimlerine dikkat çekerek “Dünyanın neresinde her dört araç sürücüsünden biri rapor ediliyor?” diye sordu.