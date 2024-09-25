Kamyonlar için yeni yasak

5 bin kilo ve üzeri vasıtaların, Girne-Lefkoşa ana yolunun bir bölümünü kullanması yasaklandı

5 bin kilogram ve üzeri ağırlıktaki vasıtaların, Girne-Lefkoşa ana yolunun Girne girişi (alt-üst-geçit) ile St. Hilarion arasındaki bölümünü kullanımı, dünden itibaren men edildi.

Karar, Fasıl 83, Umumi Yolları Yasası'nın 4. maddesinin Karayolları Dairesi Müdürü'ne verdiği yetkiye dayanılarak trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğu için alındı.

Söz konusu güzergahtaki ağır vasıtalarla ilgili yasak, 11 Mart 2021'de dağ yolundaki trafik yükünün hafifletilmesi amacıyla kaldırılmıştı.

