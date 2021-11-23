Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı

Lefkoşa’nın en işlek noktalarından biri olan Sanayi Bölgesi trafik ışıklarında saat 15.30 civarında yaşanan olay sürücülere zor anlar yaşattı.

Bir hırdavat şirketine ait kamyon kasası üzerinde bulunan içi boya dolu tenekeler, saat 15.30 sıralarında trafik ışıklarından sanayi yoluna dönüş yapan kamyonun kasasından yola düşerek açıldı. Yola düşen tenekelerinin açılması sonucunda beyaz boyalar yola saçıldı. Bu sırada bu yolu kullanan sürücüler boyalardan kurtulmak için manevralar yaptı.

