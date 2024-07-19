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Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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İş kazası, külliye yerleşkesinin "millet bahçesi" inşaatında da yaşandı. Yük boşaltan bir kamyon devrildi, sürücüsü başından yaralandı

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Kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Lefkoşa'da devam eden külliye inşaatında meydana gelen "iş kazasında" bir yük boşaltan bir kamyon devrildi, sürücüsü ise başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'den inşaat için gelen "Siyah Kalem" isimli şirketin çalışanı olan şahsın kimliği öğrenilemedi.
"İş kazası" külliye yerleşkesinin "millet bahçesi" inşaatında yaşandı.
Külliye inşaatının çalışma koşulları, son günlerde sürekli gündeme geliyor.
Son olarak, sıcak hava nedeniyle Çalışma Bakanlığı belirli saatlerde güneş altında çalışmayı yasaklamıştı. Ancak külliye inşaatı, bu yasağa uymayarak gece - gündüz çalışmaya devam etmişti.
 
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