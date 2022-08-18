Kamuya bir yılda 539 atama

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, görevde bulunduğu bir yıl içinde 195 yazılı sınav yapıldığını, sınavlara 10 bin 39 kişinin katıldığını, 348 kişinin terfi etmeye hak kazandığını ve 539 kişinin kamuya atandığını söyledi





Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, en önemli hedefleri arasında kurumsal bir yapı oluşturmanın yer aldığını belirtti.

Köseoğlu, “Kamuya yapılan atama ve terfilerin adil rekabete dayalı ve liyakat temelinde yapılmasının garantisi KHK’nın kurumsal bir yapıya sahip olmasıdır” dedi.

Komisyon üyelerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Köseoğlu, komisyon başkanı olarak ilk yılını değerlendirdi.

İnsanın en az seviyede dahil olduğu çoktan seçmeli optik okuyucu ile okunan sınav sistemine geçildiğini söyleyen Köseoğlu, yeni sistemle birlikte KHK’nın adil ve tarafsız yapısının güçlendirilip, geliştirildiğini belirtti.

Soru bankalarında 3 bin 320 konu başlığında yaklaşık 100 bin soru bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, soru güvenliğine önem verdiklerini, tüm güvenlik önlemlerinin alındığını, sınav merkezinin alarm ve kamera sistemleriyle korunduğunu, giriş çıkışların parmak iziyle yapıldığını kaydetti.

Köseoğlu, “Hem soruların tedariki, hem de korunup tarafsız sınavların yapılabilmesi temel varlık nedenimizdir. Bunun için tüm güvenlik önlemleri alınmıştır” diye konuştu.

Kamu görevlisi alımında soruların, adayın sözel ve sayısal muhakeme gücünü ölçecek hale getirilmesi doğrultusunda belirlendiğini dile getiren Köseoğlu, Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nde değişikliğin yapılmasıyla bunun uygulanmaya başlandığını belirtti.

KHK Başkanı Köseoğlu, “En önemli hedeflerimizden biri kurumsal bir yapı oluşturmaktır. Kamuya yapılan atama ve terfilerin adil rekabete dayalı ve liyakat temelinde yapılmasının garantisi KHK’nın kurumsal bir yapıya sahip olmasıdır” dedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki yasaklar nedeniyle başvuruları yapılıp, tarihi belirlenmiş sınavların yapılamadığını söyleyen Köseoğlu, aynı nedenle sağlık ve eğitim alanındaki atamaların yapılamadığını belirtti. Köseoğlu, komisyonun planlama yapabilmesi ve verimli çalışabilmesine olanak sağlayacak değişiklikleri içeren yasa tasarısının Meclis’te beklediğini ifade etti.

Yeni bir yazılım yaptırarak, online başvuru almaya başlayacaklarını kaydeden Köseoğlu, vatandaşların münhallere başvurmak için komisyona gitmesine gerek kalmayacağını ve bulundukları yerden başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler yapılması halinde süreçlerin hızlanacağını söyleyen Köseoğlu, zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanacağını, öğretmenlerin de her yıl birinci oturum sınavına girmesine gerek kalmayacağını belirtti.

Ömer Köseoğlu, gözlemlerine de değindiği konuşmasında, “Eğitim sistemimiz ve planlamamız ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarına göre yapılmıyor” dedi.

Beden eğitimi, müzik öğretmenliği gibi bir veya iki kişilik münhale 100 civarında başvuru yapılırken, tesisat, metal, giyim öğretmenliği gibi alanlara yeterli başvuru yapılmadığını söyleyen Köseoğlu, lise mezuniyeti gerektiren kadrolara başvuru yapanların birçoğunun üniversite ve üzeri mezuniyeti olduğunun görüldüğünü belirtti.

Köseoğlu, teknik hizmetleri sınıfı ve çok iyi derecede İngilizce aranan münhal yerleri için de yeterli sayıda başvuru gelmediğini söyledi.

Üniversite mezunu adayların gerçek hedeflerine direk ulaşamamaları nedeniyle lise mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına başvurup, bunu basamak olarak kullandıklarını ve ilerleyen zamanda üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına geçiş yaptıklarını belirten Köseoğlu, bunun yarattığı sıkıntılara dikkat çekti.

Köseoğlu, bu durumun dairelerden sürekli personel ayrılmasına ve personel eksikliğiyle birlikte yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Ömer Köseoğlu, teşkilat yasalarının çok eski kaldığını söyledi.

Gelişen ve değişen koşullarda üniversitelerde yeni bölümlerin açıldığını belirten Köseoğlu, buralardan mezun olanların aranan niteliklere uygun olmamaları nedeniyle başvurularda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

195 YAZILI SINAV YAPILDI…539 KİŞİ KAMUYA ATANDI

Görevde bulunduğu bir yıl içinde 195 yazılı sınav yapıldığını, sınavlara 10 bin 39 kişinin katıldığını, 348 kişinin terfi etmeye hak kazandığını ve 539 kişinin kamuya atandığını söyleyen Köseoğlu, 539 kişinin 363’ünün öğretmen, 176’sının kamu görevlisi olarak atandığını belirtti.

Köseoğlu, kamu görevlilerinin 88’inin lise, 88’inin üniversite mezuniyeti gerektiren hizmet sınıflarına atandığını dile getirdi.

Köseoğlu’nun konuşmasının ardından, komisyonun çalışmalarıyla ilgili kısa filmin gösterimi yapıldı ve KHK logosunu hazırlayan Göral Korol Sönmezer’e plaket takdiminde bulunuldu.



