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KAMUSEN’den kamudaki geçici memurlarla ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, kamuda çalışan geçici memurların yasa ile güvence altına alınacağını kaydetti.

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KAMUSEN’den kamudaki geçici memurlarla ilgili açıklama
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KAMUSEN Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, geçici memurları güvence altına alacak yasanın önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını ve yasanın son şeklinin ise birkaç güne kadar açıklanacağını belirtti.
Atan, “KAMUSEN'in girişimleri sonucu yasa son şeklini aldı. Önümüzdeki günlerde yasa komitelerden Meclis'e gönderilecektir” dedi.
 
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