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KAMUSEN, Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerindeki grevini askıya aldı

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Atan: “Pazartesi günü üç kişi başlayacak”

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KAMUSEN, Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerindeki grevini askıya aldı
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerindeki grevini askıya aldı.
KAMUSEN Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, personel ve teşkilat yasalarındaki eksiklikler nedeniyle dün başlattıkları grevin, pazartesi üç kişinin işe başlayacağı ve mevcut Teşkilat Yasaları'nın görüşüleceğinin bildirilmesinden dolayı askıya alındığını kaydetti.
 
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