Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerindeki grevini askıya aldı.
KAMUSEN Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, personel ve teşkilat yasalarındaki eksiklikler nedeniyle dün başlattıkları grevin, pazartesi üç kişinin işe başlayacağı ve mevcut Teşkilat Yasaları'nın görüşüleceğinin bildirilmesinden dolayı askıya alındığını kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.