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KAMUSEN Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyarı grevi yaptı

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KAMUSEN Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyarı grevi yaptı
 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.
“İstihdam sorununun çözülememesi”  gerekçesiyle yapılan grevde, Acil Servis dışındaki birimlerde 09:00-12:00 saatleri arasında hizmet verilmedi.
Basına açıklamada bulunan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, grev gerekçelerini aktardı.
Atan, nakil taleplerinin Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından dikkate alınmadığını, hastanede çalışanların mağdur edildiğini, "bunun kabul edilemeyeceğini” söyledi.
Çalışanların haklarının aranması yönünde gerekeni yapacaklarını belirten Atan, bugün yaptıkları 3 saatlik uyarı grevinin arkasının geleceğini ifade etti.
 
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