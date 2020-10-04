"Kamuda yeterince eczacı olmaması, insan hayatını tehlikeye atmak demektir"

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
225 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
25 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
26 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
33 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
20 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
35 0
banner529

"Kamuda yeterince eczacı olmaması, insan hayatını tehlikeye atmak demektir"

banner476

"Kamuda yeterince eczacı olmaması, insan hayatını tehlikeye atmak demektir"
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, kamudaki eczacı ve kadro yetersizliğini eleştirerek, bunun insan hayatını bilerek tehlikeye atmak anlamına geldiğini savundu. 
Öksüz yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) İlaç ve Eczacılık Dairesi (İED) Genel Ecza Deposu önünde gerçekleştirdiği eylemi haklı bulduğunu ifade etti. 
Öksüz, İED’nin sorunlarının, geçmiş dönemlerden bugüne kadar gelen sağlık politikalarında yapılan yanlışların sonucu olarak oluşan bir kör düğüm haline geldiğini ifade ederek, yıllardır, sağlık politikalarında ilaç ve eczacılığın ikinci plana atıldığını, hayati öneminin göz ardı edildiğini kaydetti. 
Dairenin yıllardır yetersiz eczacı ve personel kadrolarıyla tüm yokluklara rağmen vatandaşa hizmet etmeye devam ettiğini kaydeden Öksüz, “Kamudaki eczacı ve kadro yetersizliği sadece eczane ve ilaç üretim yerlerini denetleme anlamına gelmemektedir. Kamudaki eczacı ve kadro yetersizliği insan hayatını bilerek tehlikeye atmak demektir” ifadesini kullandı. 
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülkede bulunan 29 sağlık ocağından sadece 1 tanesinde eczacı olduğunu, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde ise eczacı bulunmadığını kaydetti. 
İlaç ve Eczacılık Dairesinde sadece 3 kadrolu eczacı bulunduğunu aktaran Öksüz, her ay ortalama 15 bin reçetenin gittiği Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ise sadece 2 eczacının görev yaptığını ve bu sayının da çok yetersiz olduğunu vurguladı. 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 46 farklı servis birimine aralıksız ilaç ve tıbbi müstahzar hizmetini sadece 2 eczacının sağladığını belirten Öksüz, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane’sinde ise sadece 1 eczacı bulunduğunu kaydetti. 
Öksüz, bu sorunların en büyük sebebinin, bugüne dek ilaç ve ecza sektörüne uygulanan sağlık politikalarının yanlışlığı olduğuna inanç belirtti. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.