"Kamuda yeterince eczacı olmaması, insan hayatını tehlikeye atmak demektir"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, kamudaki eczacı ve kadro yetersizliğini eleştirerek, bunun insan hayatını bilerek tehlikeye atmak anlamına geldiğini savundu.

Öksüz yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) İlaç ve Eczacılık Dairesi (İED) Genel Ecza Deposu önünde gerçekleştirdiği eylemi haklı bulduğunu ifade etti.

Öksüz, İED’nin sorunlarının, geçmiş dönemlerden bugüne kadar gelen sağlık politikalarında yapılan yanlışların sonucu olarak oluşan bir kör düğüm haline geldiğini ifade ederek, yıllardır, sağlık politikalarında ilaç ve eczacılığın ikinci plana atıldığını, hayati öneminin göz ardı edildiğini kaydetti.

Dairenin yıllardır yetersiz eczacı ve personel kadrolarıyla tüm yokluklara rağmen vatandaşa hizmet etmeye devam ettiğini kaydeden Öksüz, “Kamudaki eczacı ve kadro yetersizliği sadece eczane ve ilaç üretim yerlerini denetleme anlamına gelmemektedir. Kamudaki eczacı ve kadro yetersizliği insan hayatını bilerek tehlikeye atmak demektir” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülkede bulunan 29 sağlık ocağından sadece 1 tanesinde eczacı olduğunu, Girne Akçiçek Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde ise eczacı bulunmadığını kaydetti.

İlaç ve Eczacılık Dairesinde sadece 3 kadrolu eczacı bulunduğunu aktaran Öksüz, her ay ortalama 15 bin reçetenin gittiği Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ise sadece 2 eczacının görev yaptığını ve bu sayının da çok yetersiz olduğunu vurguladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 46 farklı servis birimine aralıksız ilaç ve tıbbi müstahzar hizmetini sadece 2 eczacının sağladığını belirten Öksüz, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane’sinde ise sadece 1 eczacı bulunduğunu kaydetti.

Öksüz, bu sorunların en büyük sebebinin, bugüne dek ilaç ve ecza sektörüne uygulanan sağlık politikalarının yanlışlığı olduğuna inanç belirtti.