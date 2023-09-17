Kamuda tek tip mesai yarın başlıyor

Kamudaki iş yerlerinde tek tip mesai uygulaması yarın başlıyor.

Yapılan yasal düzenlemeye göre, bundan böyle yıl boyunca haftada 39 saat mesai yapılacak.

Tek tip mesai düzenlemesinde pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ile 13.00-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak.

Vardiya ve rotasyon usülü çalışılan kamudaki iş yerilerinde ise çalışma saatleri haftada 39 saat esas alınmak üzere kurumlar tarafından belirlenecek.

KKTC’de yaz mesaisi süresince haftada 35, kış mesaisi süresince de haftada 40 saat mesai yapılıyordu.

