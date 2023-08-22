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Kamuda tek tip mesai Meclis olağanüstü birleşiminde görüşülecek

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Değişiklik, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin yaz ve kış aylarında değişmeyerek, 39 (otuz dokuz) saat olmasını öngörüyor

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Kamuda tek tip mesai Meclis olağanüstü birleşiminde görüşülecek
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Kamuda tek tip mesaiye geçilmesi konusu, Meclis'in 25 Ağustos Cuma günü yapılacak olağanüstü birleşiminde ele alınacak.
Meclis İdari, Kamu, Sağlık İşleri Komitesi’nden oy birliğiyle geçen tasarılar, Meclis’te onaylanırsa, tek tip mesai 18 Eylül’de yürürlüğe girecek.
Yasa değişikliklerinin onaylanması halinde, kamuda çalışma saatleri yaz-kış aynı olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30/13.00-17.30 olarak düzenlenecek.
7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın çalışma saatlerini düzenleyen 105’inci maddesinde, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi, yaz mesaisinde 35 (otuz beş), kış mesaisinde 40 (kırk) saat olarak belirlenmişti.
“Vatandaşın daha uzun süre hizmet almasını sağlayıp kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ek çalışma ödeneklerinin yol açtığı mali külfeti azaltmak” gerekçesiyle hazırlanan değişiklik, kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin yaz ve kış aylarında değişmeyerek, 39 (otuz dokuz) saat olmasını öngörüyor.  
Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılan değişikliğe paralel, devlete bağlı kurum ve kuruluşun yasalarının da değiştirilmesi amacıyla da tasarılar hazırlandı.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 39 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.
 
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