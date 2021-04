Kamuda kurum ve kuruluşlar normal çalışma düzenine geri dönüyor

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin, 5-12 Nisan arası uygulanacak yeni kararlara göre, ilçeler arası geçişler serbest oluyor. Pazar hariç, 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, sokağa çıkma yasağı bir hafta daha devam edecek, 5-12 Nisan tarihleri, Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında saat 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri ise, sadece eczane, fırın, benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

Marketlerin açılış saatleri bir saat erkene alındı. Buna göre marketler, Pazartesi ile Cumartesi günleri 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Lefkoşa ve Girne ilçelerinden diğer ilçelere kontrollü geçiş uygulaması bu haftadan itibaren kaldırılırken, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kütüphaneler ile Internet cafeler de faaliyetlerine başlayabilecek.

Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, pandemi kuraları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN EĞİTİM YASA TASARISININ BİR AN ÖNCE GEÇMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK”

Başbakan Ersan Saner, bugünün 2 Nisan Dünya Otizimle İlgili Farkındalık Günü olduğuna değinerek, KKTC hükümeti olarak Meclis’te bulunan “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Yasa Tasarısının” bir an önce geçmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını belirtti.

22.00’DEN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASI BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

Bakanlar Kurulu’nun ürettiği diğer kararlarla ilgili bilgi veren Saner, sokağa çıkma yasağının bir hafta devamı yönünde karar ürettiklerini, bu çerçevede 5-12 Nisan tarihleri, Pazartesi ile Cumartesi günleri arasında, saat 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Pazar günleri ise, sadece eczane, fırın, benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı ürettiklerini söyleyen Saner, 11 Nisan Pazar günü yapılacak YDP kurultayının sokağa çıkma yasağı çerçevesinde 10 Nisan Cumartesi güne alınması önerisi yaptıklarını kaydetti.

MARKETLER BİR SAAT ERKEN AÇILACAK

Pazartesi ile Cumartesi günler arasında marketlerin açılış saatlerinin bir saat erkene alındığını belirten Saner, marketlerin 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını, tedarik zincirine bağlı, sipariş alma, raf tanzim ve teşhir işlemlerinin aynı şekilde 07.00-21.00 saatleri arasında yapılması kararı üretildiğini kaydetti.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER…

Bakanlar Kurulu’nun kapalı olarak ifade ettiği işletmeleri açıklayan Saner, sinema salonları, nişan ve düğün salonları, düğün, doğum günü ve mevlidler, casinolar, bar, taverna, nargile cafe salonları ile her türlü oyun salonlarının, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, gece kulüpleri, club, hamam ve saunaların kapalı olacağını belirtti.

KAMU NORMAL DÜZENE DÖNECEK

Saner, tüm kamu kurum ve kuruluşları, pandemi kuraları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceğini ifade etti.

KONTROLLÜ GEÇİŞLER KALDIRILDI…İLÇELER ARASI TOPLU TAŞIMACILIK BAŞLIYOR

Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçeleri arasındaki kontrollü geçişlerin bu haftadan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini dile getiren Saner, tüm ilçelerde, ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılığın yapılmasına imkan yaratıldığını belirtti.

Saner, otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamak kaydıyla, otobüs, dolmuş ve minibüslerde şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde, yüzde 50 kapasite ile çalışabileceğini söyledi.

Başbakan Saner, Pile’de ikamet eden kişilerin, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkede faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanlardan son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin aranacağını açıkladı.

Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme stüdyolarının 07.00-20.00 saatleri arasında görev yapabileceklerine işaret eden Saner, çalışanların 14 günde bir PCR testlerini yaptırmak zorunda olacağını söyledi.

PROFESYONEL SANATÇILAR TİYATRO, KONSER VE SERGİ GİBİ ÇALIŞMALARINI YAPABİLECEK

Saner, ülkede düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası sınavlara öğrencilerin belirtilen koşullar kapsamında girmelerine imkan yaratıldığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun, profesyonel sanatçıların tiyatro, konser ve sergi gibi çalışmalarını, provalarını, hijyen kurallarına uygun olarak yapmalarını uygun gördüğünü dile getiren Saner, gösterilerde salonun azami üçte biri dolu olacak şekilde seyirci kabulü yapılabileceğini belirtti.

Saner, salonda, sosyal mesafe ve maske kuralarına uyulacağını, salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin bulunması koşulunun aranacağını belirtti.

“Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağından müzik, bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydıyla derslerin başlaması uygun görülmüştür” diyen Saner, eğitmenlerin her 7 günde bir PCR testlerini yenilemek zorunda olacağını kaydetti.

INTERNET CAFE VE KÜTÜPHANELER AÇILACAK

Saner, Internet cafelerde çalışanların 7 Nisan tarihine kadar PCR taramalarını yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından aksi karar üretilmemesi halinde, 8 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermelerine olanak sağlanacağını belirtti.

Başbakan Saner, Internet cafelere giriş yapanların kayıt altına alınacağını ve kişilerin bilgisayarları maksimum iki saat kullanabileceğini belirtti.

Kütüphanelerin 5 Nisan tarihinden itibaren açılmalarına karar verildiğini söyleyen Saner, giriş ve çıkışlara el antiseptiği yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çırak öğrencilerin açılacak sektörlere bağlı olarak iş yerlerindeki eğitimlerine başlamalarının uygun görüldüğünü dile getiren Saner, belirtilen sektörlerde uygulanan kuralların çırak öğrenciler için de geçerli olacağını kaydetti.