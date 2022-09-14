Kamu’da kış mesaisi pazartesi başlıyor

Kamu kurumlarında kış mesaisi 19 Eylül Pazartesi başlıyor. Buna göre pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00- 12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 arasında mesai yapılacak.
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